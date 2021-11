Kunno defiende a YosStop y Rix “Todos nos podemos equivocar”

Una vez más el tiktoker Kunno volvió a desatar polémica, en esta ocasión tras defender y pedir empatía para YosStop y Rix, pues aseguró que “todos nos podemos equivocar”

Cabe indicar que la influencer Yoseline Hoffman se enuentra actualmente en prisión tra ser acusada de pornografía infantil, mientras que Ricardo Gonzáles, mejor conocido como Rix, fue acusado y declarado culpable de auso sexual contra la también influncer Nat Campos, quien en ese entonces era su amiga.

Ahora el influencer que está rompiendo tik tok aprovechó la oportunidad para pedir a los internautas que tengan un poco de empatía contra los acusados, pues aseguró que "todos nos podemos equivocar y aprender de nuestros errores".

¿Qué dijo el tiktoker?

El tiktoker salió a la defensa de los influencers

El influencer pidió a los seguiudores tener empatía. “La gente luego ve que los influencers como que ya no son personas, pero en realidad todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, de diferentes maneras simplemente aprender de esos errores y cambiar y dar el ejemplo. Con eso la gente se va a dar cuenta que al final los influencers no son algo más grande ni algo más chiquito, todos somos iguales”, indicó el intérprete de "Tal Vez No", de acuerdo con Actitud Fem.

Cabe indicar que el tiktoker fue uno de los artistas invitados al Coca-colas Flow Fest, pero su presencia generó gran molestia. El joven recibió abucheos y gritos homofóbicos y posteriormente en redes sociales se convirtió en tema de conversación, pues muchos aseguraron que no es una persona “agradable” los insultos que recibió en el evento fueron demasiado lejos.

¿Qué edad tiene Kunno?

Con apenas 21 años de edad ha destacado en redes

El tiktoker Kunno, quien también ha incursionado en el mundo de la música, nació el 8 de mayo del 2000, por lo que actualmente tiene 21 años de edad. Él se ha convertido en una de las personalidades más polémicas de redes sociales, pues a pesar que tiene varios seguidores también tiene innumerables haters y personas que no están de acuerdo con su contenido.

