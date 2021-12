Kunno causa furor al hablar de su supuesto romance con Sebastián Yatra

El tiktoker regiomontano volvió a presumir su cercana amistad con Sebastián Yatra.

Kunno se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a una nueva serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume nuevamente que tiene una cercana amistad con Sebastián Yatra, reavivando así los rumores de romance que los persiguen.

En las fotografías podemos ver a ambas celebridades posar frente a la cámara, pero el detalle que ha demostrado que entre los dos existe muy buena química es que una de las fotografías los muestra riendo a carcajadas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el tiktoker regiomontano desmiente la existencia de un noviazgo.

El influencer asegura que él y el cantante solo son buenos amigos.

“El mundo nos hizo amigos porque como novios arrasábamos con el universo entero”, fue la frase con la que el también influencer desmintió los rumores de romance que surgieron hace unas semanas debido a la cercana amistad que ambos presumen en redes sociales.

Gran amistad con Sebastián Yatra

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unas semanas que los cibernautas habían enloquecido con la idea de que Kunno y Sebastián Yatra eran pareja, esto debido a que ambas celebridades no dudan en darse muestras de cariño ante la cámara para luego presumirlas en Instagram, plataforma donde el titkok ya posee más de 5.3 millones de seguidores y el colombiano ya supera los 28.4.

“Ay no, que todo sea una broma por favor”, “Que horror, tan pronto con él, que malos gustos de mi Yatra”, “Me da mucho gusto su amistad, sin prejuicios, dignas de admirar”, “Ojala no confunda las cosas y comience a acosarlo” y “Chido, Yatra demuestra que no es homofóbico, bien por él” son algunos de las críticas y comentarios que se leen en Internet.

¿Quién es Kunno?

Al regiomontano no le quita el sueño recibir duras críticas y burlas en el Internet.

Kunno es un tiktoker, influencer, cantante y modelo nacido el 8 de mayo de 2000 en Monterrey, Nuevo León. Comenzó a cobrar fama gracias a 'La Kunno Caminata' en TikTok y a sus 21 años de edad se ha consolidado como una celebridad de Internet gracias a su carisma y extrovertida forma de ser, pero también ha sido blanco de constantes burlas y críticas.

