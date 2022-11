Kunno arremete contra quienes se burlan del "desprecio" de David Guetta

El influencer volvió a ser blanco de crueles burlas en las redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer que Kunno había vivido un bochornoso momento en el escenario de Los40 Music Awards 2022 que se llevaron a cabo desde el Wizink Center de Madrid, España y todo por culpa del DJ, compositor y productor francés David Guetta.

El incidente ocurrió cuando el influencer y la española Marta Díaz presentaron el premio a la categoría ‘Best International Dance Artist’, el cual sería entregado al DJ por haber resultado ganador. Sin embargo, el momento que llamó la atención es que el influencer quiso saludarlo de beso pero él no le hizo mucho caso y prosiguió a dar su discurso.

El incidente ocurrido en Los40 Music Awards desató una ola de burlas en contra del influencer.

La incomodidad por parte de Papi Kunno fue bastante evidente, lo cual fue aprovechado por sus detractores para burlarse cruelmente de él. El video del momento exacto donde es rechazado por el DJ no demoró en hacerse viral y pronto figuró entre las principales noticias de la farándula internacional.

Kunno arremete contra Maryfer Centeno

A las críticas se le sumó el análisis que la grafóloga Maryfer Centeno hizo sobre el lenguaje corporal que tuvo al momento del incidente e incluso lo señaló de haber sido invasivo con David Guetta. Sin embargo, sus declaraciones no fueron del agrado de Papi Kunno, quien arremetió en su contra.

“Ridícula, porque se hace de esas personas que leen lenguaje corporal cuando la vieja ni siquiera ha de saber leer... Gente, aquí en España la gente se saluda con doble beso pero como la gente que está hablando no sale de su rancho no conoce otras culturas”, dijo el influencer pero Maryfer Centeno no se quedó callada y procedió a defenderse.

Te puede interesar: Gesto de Eduin Caz de Grupo Firme a Kunno emocionó a los fans

¿Quién es Kunno y porque es famoso?

Pese a las críticas y polémicas, el influencer regiomontano goza de gran popularidad en las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Papi Kunno es un influencer, modelo y cantante nacido en Monterrey, Nuevo León que goza de gran popularidad en las redes sociales. A sus 22 años, el joven ha logrado conquistar al público con su carisma, actitud y extravagancia pero también ha sido víctima constantes de críticas y burlas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales