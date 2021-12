Kunno arremete contra quienes lo critican por no poder sonreír tras lipopapada

Así respondió el influencer a quienes lo criticaron.

De nueva cuenta Kunno volvió a generar polémica y ser blanco de fuertes críticas en redes sociales después de someterse a múltiples tratamientos estéticos los cuales le paralizaron temporalmente el movimiento, lo que le impidió sonreír, por lo que en medio de la polémica el influencer le respondió a los “haters”.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el tiktoker se realizó una cirugía estética de lipopapada e implante de mandíbula, y fue el mismo influencer quien reveló las primeras fotografías a través de sus redes sociales oficiales.

Sin embargo, las imágenes recibieron comentarios encontrados por parte de los internautas ya que mientras algunos le enviaron sus buenos deseos para su recuperación de las cirugías estéticas, otros mencionaron que el influencer se parece a “Thanos” de Marvel o a “Buzz Lightyear” de Toy Story.

Kunno responde a “haters” que lo criticaron

A través de su cuenta de TikTok, el influencer originario de Monterrey retomó algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales a quienes respondió que dicha imagen únicamente fue por un par de días debido al tratamiento estético al cual se sometió.

“Qué grosero, no estoy tan barbuda, estaba hinchada pero no tanto”, explicó el influencer.

Recordemos que a través de sus historias de Instagram, el tiktoker reveló que perdió su sonrisa por corto tiempo debido a la reciente cirugía que se realizó para eliminar el exceso de papada que tenía.

“Ya vi que hay gente que anda hable y hable, dice y dice, porque yo tampoco me di a explicar. Cuando yo les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco. Ustedes de 10 chismes míos, nueve los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme”, explicó tras las críticas.

¿Cómo se llama Kunno en TikTok?

El influencer causó controversia en redes sociales.

Guillerno Kunno, nombre real del influencer, se dedica a generar contenido en Instagram y TikTok, en esta última red social se encuentra con @Kunno y cuenta con más de 23 millones de seguidores a quienes explicó el motivo por el cual no puede sonreír ni mover la mandíbula tras la cirugía estética.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!