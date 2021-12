Kunno arremete contra Rod Contreras y revela de qué tamaño lo tiene

Kunno arremete contra Rod, "la tiene como tapa de garrafón"

La controversia entre Kunno y Rod Contreras continúa latente, luego que el tiktoker conocido por su caminata en tacones, dijera fuertes declaraciones sobre su ex amigo, con quien se le había visto en varias ocasiones.

Kunno habló mal de Rod, presuntamente porque el ex de Domelipa, lo había traicionado y había hablado mal de él indirectamente. En ese sentido, dejó en claro que ya se habían besado, lo cual causó intriga ya que Rod supuestamente es heterosexual.

“No te preocupes mi amor, ya nos besamos en el pasado y no ocupo nada más de ti. Aparte dije que ya no quiero nada más porque la tiene como tapa de garrafon. Como ustedes saben, para estar con una persona, ocupo que tenga un gran atributo, y si una persona la tiene como tapa de garrafon pues mejor me meto el dedo con uña”.

Muchas personas criticaron al rey de las pasarelas por "haber sacado del closet" a Contreras, quien aún no estaba listo para afrontarlo.

¿Qué hizo Rod Contreras?

Según lo que narra Kunno en un video de Instagram (da click aquí para verlo) es que Rod había estado dando like a comentarios de hate en su contra, lo cual lo tomó muy personal porque eran buenos amigos.

Incluso en otras ocasiones, Rod había hablado a favor de Kunno en diferentes entrevistas, sin embargo ahora su amistad se quebró misteriosamente.

Cabe destacar que recientente Contreras organizó una enorme fiesta por su cumpleaños pero lo que más resaltó es que se filtró un video en donde se besa con un hombre. La grabación ha dado vueltas por todo internet, por los fans de Rod, quienes están confundidos sobre la atracción sexual del tiktoker.

¿Quién es Kunno?

Kunno es un famoso influencer que se volvió tendencia en redes sociales y en más de una ocasión ha sido señalado por usuarios de la app de videos cortos. Algunos internautas lo han querido cancelar por diferentes razones sin embargo él sigue más fuerte que nunca y triunfando en redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.