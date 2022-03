Kristen Stewart luce un vestido de novia transparente en la alfombra roja.

En la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Productores 2022 del sábado, Kristen Stewart se veía etérea con un vestido blanco de novia de Brandon Maxwell con un corpiño transparente y una falda jacquard de ochos.

La Verdad Noticias informa que, la actriz de "Spencer", de 31 años, realzó el estilo nupcial del look con un peinado recogido suavemente rizado, maquillaje rosado y joyas brillantes de Chanel y Cast.

La actriz Kristen Stewart también tenía puesta la banda plateada de corte cuadrado que se le ha visto usando desde que ella y su prometida Dylan Meyer se comprometieron en noviembre, y se cree que es su anillo de compromiso.

Kristen Stewart prefiere una gran fiesta en su boda

Pero no esperes que la joven Kristen Stewart camine por el pasillo con un vestido de novia similar; la estrella de "Crepúsculo" se llamó a sí misma "tan poco ceremoniosa" durante una aparición en enero en "The Late Show with Stephen Colbert", diciendo que preferiría simplemente "tener una gran fiesta".

"Creo que podríamos ir a hacerlo este fin de semana o algo así... y luego pasar el rato con todos después", dijo Stewart en ese momento. “Solo quiero hacerlo… No soy un buen planificador. No puedo hacer planes para la cena. Me gusta pivotar. Nunca sabes a dónde voy, hombre”.

¿Kristen Stewart usará vestido de novia el día de su boda?

No importa lo que decida usar en su gran día, siempre que no haya sucedido, por supuesto, la estrella tendrá su elección de alta costura. Ha sido embajadora de Chanel desde 2013 y ha lucido looks recién salidos de la pasarela de la casa de moda francesa durante la gira de prensa de "Spencer".

Ella y Meyer, un guionista, se conocieron por primera vez en el 2013 y fueron vistos besándose en el 2019 después de reunirse en la fiesta de un amigo. Debido al vínculo ente ellas, Kristen Stewart y Dylan Meyer se comprometieron luego de dos años de relación.

