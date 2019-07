Kristen Stewart: “HABLO CON FANTASMAS” Reveló su habilidad paranormal (FOTOS)

Kristen Stewart, quien es una famosa actriz estadounidense recordada por la saga de “Crepúsculo”, reveló en una reciente entrevista con Vanity Fair que tiene una habilidad que ha dejado a todos atónitos.

Hay que recordar que Kristen Stewart saltó a la fama gracias a la saga de Crepúsculo y recientemente dio una entrevista a la revista Vanity Fair, debido a que será parte de la portada de su edición de septiembre, en donde habló sobre su trabajo como actriz.

¿HABLA CON FANTASMAS?

En Hollywood, Kristen Stewart ha sido catalogada como una chica rebelde y en esta ocasión ha sorprendido al afirmar que tiene una conexión con el más allá.

"Hablo (con fantasmas). Si estoy en un pueblo pequeño y extraño, haciendo una película, y estoy en un departamento extraño, literalmente diré: 'No, por favor, no puedo lidiar con eso. (que sea) alguien más, pero no puedo ser yo'".

La actriz destacó también que no sabe con seguridad si son fantasmas, pero que hay una energía a la que es realmente sensible, no sólo con fantasmas, sino con la gente, pues considera que la gente marca las habitaciones todo el tiempo.

VIDA AMOROSA

En cuanto al tipo de personas que le gusta relacionarse, menciono que solo sale con gente que la complementa y aunque no habló directamente de la modelo, sí se sabe que decidieron darse una nueva oportunidad después de haber salido entre 2016 y 2018.

Durante la saga de Crepusculo y después del furor que dejó, fue muy sonado su romance con Robert Pattinson, luego se le relacionó con la cantante St. Vincent (Annie Clark) y con Soko; aunque también tuvo una relación intermitente con Alicia Cargyle, productora de efectos visuales.

Cabe destacar que en Hollywood siempre corrían historias sobre su sexualidad, pero fue hasta su aparición de 2017 en Saturday Night Live que ella misma tocó el tema y se describió como una persona "muy gay", aunque tiempo después ella aclaró que es bisexual.

