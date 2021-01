Kristen Stewart: Así lucirá la actriz en su papel como Lady Di en “Spencer”

Kristen Stewart ha hecho su debut como princesa Diana. La fotografía principal ha comenzado en "Spencer" de Pablo Larraín, con la producción develando el primer vistazo de Stewart como el joven real.

Escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders, la película se centra en un fin de semana en la vida de la princesa Diana, mientras pasa las vacaciones de Navidad con la familia real en la finca Sandringham en Norfolk y decide dejar su matrimonio con el príncipe Carlos.

El rodaje se llevará a cabo en Alemania y el Reino Unido y se prevé un lanzamiento en otoño de 2021. 2022 marca el 25 aniversario de la muerte de Diana.

El elenco también incluye al nominado al BAFTA Timothy Spall ("Mr. Turner"), la nominada al Oscar Sally Hawkins ("The Shape of Water") y Sean Harris ("Mission: Impossible").

Esta es la primera imagen de Stewart como Diana Spencer. Los fans han quedado sorprendidos con el parecido/Foto: Vulture

La película está producida por Juan de Dios Larraín (“Jackie”) para Fabula Films, Jonas Dornbach y Janine Jackowski (“Toni Erdmann”) para Komplizen Film y el ganador del BAFTA y nominado al Oscar Paul Webster (“Anna Karenina”) por Shoebox Films.

“'Spencer es una inmersión dentro de una imaginación emocional de quién era Diana en un punto de inflexión fundamental en su vida”, dijo Stewart.

“Es una afirmación física de la suma de sus partes, que comienza con su nombre de pila: Spencer. Es un esfuerzo desgarrador para ella volver en sí misma, mientras Diana se esfuerza por aferrarse a lo que el nombre Spencer significa para ella", declaró la actriz.

“Estamos extremadamente agradecidos por el apoyo de nuestros distribuidores en todo el mundo, nuestros socios y patrocinadores que han demostrado un gran compromiso con nosotros en estos tiempos extraordinarios", dijeron los productores.

"Con Kristen Stewart, Steven Knight y el resto de nuestro fantástico equipo, tanto delante como detrás de la cámara, estamos trayendo a 'Spencer' al mundo. Es una película de producción independiente hecha para la gran pantalla sobre la declaración de independencia de una mujer icónica. No podríamos estar más emocionados”, expresaron.

Los productores ejecutivos son Tom Quinn, Jeff Deutchman y Christina Zisa para Neon y Michael Bloom, Maria Zuckerman y Ryan Heller para Topic Studios.

La princesa Diana era una de las mujeres más queridas de la realeza británica, aunque se divorcio del príncipe Carlos luego de un matrimonio lleno de problemas/Foto: Insider

FilmNation Entertainment manejó las ventas internacionales con todos los territorios clave vendiendo fuera del mercado virtual de Cannes. El grupo CAA Media Finance vendió a Neon y Topic Studios para distribuir en los EE. UU., STXinternational distribuirá la película en el Reino Unido, Francia, Italia y Benelux y DCM distribuirá en Alemania.

“Trabajar en el guión ha sido un placer. Creo que es una perspectiva diferente de una historia que no todos conocemos bien, pero todos sentimos que ahora somos parte de ella”, dijo Knight a Variety en una entrevista exclusiva la semana pasada.

“Y todo esto me pareció fascinante. Hablar con personas que la conocían y tratar de obtener una visión de esta persona, quién era realmente, que era una persona común en situaciones extraordinarias, es la forma en que pienso en ella", afirmó.

"Spencer" mostrará a una princesa Diana distinta a la de "The Crown"

Knight dijo que no había visto la exitosa serie de Netflix "The Crown" porque no quería que su perspectiva se viera influenciada por el programa.

La temporada 4 de "The Crown", que comenzó a transmitirse en 2020, se centra principalmente en la relación entre Lady Diana (interpretada por Emma Corrin) y el príncipe Carlos (Josh O'Connor).

La temporada ha estado en el centro de atención ya que los familiares de las personas reales representadas en el drama han estado hablando sobre sus representaciones.

El secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, y el hermano de Lady Diana, Charles Spencer, exigieron más tarde que "The Crown" incluyera un descargo de responsabilidad de que es un programa de ficción, pero Netflix se negó.

¿Crees que Kristen Stewart sí luce como la princesa Diana?, ¿Verás la película "Spencer"? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

