Kristen Bell revela cómo sus hijas ayudan a su esposo Dax a mantenerse SOBRIO/Foto: Entertainment Tonight

Las hijas de Kristen Bell y Dax Shepard apoyan la sobriedad continua de su padre de una manera única. La actriz de Good Place apareció en el episodio de estreno del martes de “Say Yes!” con el podcast de Carla Hall, donde revela que Delta de 5 años, y Lincoln de 7, han desarrollado el gusto por una bebida no convencional en apoyo al camino de Dax Shepard para mantener su sobriedad durante los últimos 16 años.

"Voy a recibir muchas críticas por esto. Y permítanme comenzar diciendo que no me importa", Bell, de 40 años, prólogo de su historia. "Se les permite darme cualquier consejo que quieran, cualquiera de estos oyentes. Pueden decirme que soy una madre terrible. No me importa. Soy una gran madre, creo. Estoy aprendiendo todos los días".

"Mi esposo trajo a casa un paquete de seis de O'Doul's anoche. Y mis hijas a menudo piden O'Doul's", continúa la madre de dos, y enfatiza que la bebida no es "alcohólica" (según el sitio web de O'Doul, "menos del 0,5 por ciento de alcohol por volumen") y revelando que sus chicas "han estado en restaurantes y han pedido" las cervezas.

"La razón de esto es porque cuando tuvimos a nuestra hija por primera vez y mi esposo la metía en el BABYBJÖRN y caminábamos por el vecindario, él tomaba una cerveza sin alcohol en su mano y el bebé la manoseaba y ponía el borde en la boca", agrega. "Es algo sentimental para mis niñas, ¿verdad? Las hace sentir cercanas a su papá".

Bell luego reveló cómo las niñas habían tenido a O'Douls en la cena con ellos la noche anterior: “Pensamos, 'Quiero decir, no hay nada de malo en ello. Es esencialmente un jugo burbujeante'. ¿Correcto? No hay nada en eso. También les hablamos mucho sobre la sobriedad [de Dax] y la importancia de la misma y por qué papá no puede beber".

Kristen y Drax han estado juntos desde el 2007. Se comprometieron en 2010, y aunque no querían casarse hasta que se aprobara en matrimonio igualitario en EUA, la pareja se casó en 2013. El matrimonio es uno de los más estables del espectáculo/Foto: Insider

Kristen Bell confesó que sus hijas bebieron su cerveza sin alcohol durante clases

Sin embargo, admitió que bebieron las cervezas durante una sesión escolar de Zoom lo que podría ser un poco excesivo, y le dijo al podcast: “Tienen descansos de 15 minutos en los que se les permite saltar y tomar un bocadillo y moverlo. Y entro para ver cómo están a las 9:30 y ambos están bebiendo un O'Doul's en sus Zooms. Ambas están bebiendo sus Doulies. Y yo dije: '¿Qué deben pensar estos otros padres y maestros de mí?'”

“Y luego me recuerdo a mí mismo, 'No te importa, Kristen. Pueden fingir que estás haciendo algo mal. Yo diría que no lo soy, porque no es alcohólico”, dijo Bell. “En todo caso, abre la discusión de por qué papá tiene que beber cerveza sin alcohol, porque algunas personas pierden sus privilegios con la bebida. Beber no siempre es seguro".

Los comentarios de Bell se producen después de que Delta y Lincoln le hicieran a su padre una dulce tarjeta de aniversario de sobriedad. ¿Crees que está bien que un menor de edad beba cerveza sin alcohol?