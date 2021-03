Kristen Bell dice qué fue lo más difícil de actuar en la serie “The Good Place”

The Good Place es una de esas raras series de televisión que logra estar a la altura de su potencial. Durante cuatro temporadas increíbles en NBC, los fanáticos disfrutaron de varios giros y vueltas divertidos mientras Eleanor (Kristen Bell) y sus amigos hicieron todo lo posible para tomarlo de mala manera en la otra vida.

Si bien los actores claramente se divirtieron mucho haciendo la serie de comedia, no siempre fue un barril de risas. A pesar de que The Good Place era en su mayoría alegre, de vez en cuando profundizaba en algunos temas bastante pesados, ya sabes, como "¿qué significa ser una buena persona?" y "¿cuál es el significado de la vida?"

Es por eso que algunos momentos en el set fueron más difíciles que otros, al menos como lo cuenta Kristen Bell. Y hubo un par de momentos, en particular, que fueron especialmente difíciles de superar para ella mientras filmaba The Good Place. Averigüemos en La Verdad Noticias, cuáles fueron y qué los hizo tan difíciles, teniendo en cuenta, por supuesto, que hay grandes spoilers de The Good Place por delante.

El final de la serie de The Good Place, cierra el círculo

La serie que se transmite en Netflix es bastante diferente al resto de las producciones/Foto: Looper

El final del programa es exactamente como debería ser, concluyendo con una nota alegre que nos recuerda lo lejos que han llegado todos los personajes. Pero antes de que Michael (Ted Danson) finalmente pueda tachar un par de elementos de su lista de deseos de humanidad, la serie es muy profunda. Jason (Manny Jacinto) cruza, Tahani (Jameela Jamil) se convierte en arquitecta y Eleanor tiene que despedirse dolorosamente de su alma gemela Chidi (William Jackson Harper). Luego, se encuentra parada en el umbral del final de la existencia con la no robot Janet (D'Arcy Carden) antes de finalmente cruzar.

Debido a que ninguna serie ofrece un humor irreverente mejor que The Good Place, los momentos finales de Eleanor en el más allá están salpicados de licor e insinuaciones sexuales. Pero también son una reflexión perfecta y tranquila sobre el tipo de preguntas que a veces todos tenemos miedo de hacer, como, ¿qué sucede después de la muerte?

Gran parte del éxito del episodio final de The Good Place depende de si los showrunners pueden darle a cada uno de los personajes que hemos llegado a amar una despedida satisfactoria. Afortunadamente, entregan con creces. Pero si le preguntas a Kristen Bell, no fue sin un serio trabajo emocional por parte del elenco y el equipo.

Eleanor en el puente con Chidi fue muy difícil para Kristen Bell

La actriz Kristen confesó cuál fue su momento más difícil en la serie/Foto: Looper

La forma en que Kristen Bell lo cuenta, filmar algunos de los momentos finales de su personaje en The Good Place involucró las experiencias más emocionales que tuvo en la serie, así lo dijo en entrevista para la revista Rolling Stone: "D'Arcy [Carden] tuvo el momento más difícil cuando acompañó a la gente hacia la puerta. Y con una línea específica que no creo que ella entendiera en la mesa decía: 'Puedes sentarte en ese banco durante el tiempo que desee, y cuando esté listo, puede cruzar la puerta'", recordó la actriz.

"Fue en medio de sollozos para todas y cada una de las personas. Me costó mucho rogarle a Chidi que se quedara. Es interesante: cuando Eleanor deja ir a Chidi no es la parte más triste. Ese es en realidad uno de sus momentos más fuertes. Pero cuando ella le ruega que se quede en el puente, está tan asustada, tan desesperada y tan egoísta, que fue lo más difícil de leer para mí. Me fue muy difícil filmar eso también. Esas lágrimas, había muchas", confesó la artista.

Es comprensible por qué esos momentos hubieran sido tan devastadores de dar vida: Eleanor no solo estaba perdiendo a su alma gemela y diciendo adiós a la otra vida, Bell también se estaba despidiendo de la serie que tuvo un impacto tan significativo en su vida. El hecho de que las emociones de la vida real de los actores se infiltraran en las escenas de ficción hizo que sus despedidas fueran aún más significativas.

Sinopsis de la serie The Good Place

La serie de NBC que se puede transmitir en Netflix, fue cancelada en su cuarta temporada/Foto: Medium

The Good Place se mete en ese terreno absolutamente virgen, desarrollando una historia con importantes aspectos filosóficos pero desarrollados en una especie de limbo adonde vamos después de morir. Esa mezcla de comedia y fantasía parecía difícil de hilvanar a priori, pero tra finalizar su singladura de cuatro temporadas ha demostrado ser uno de los formatos más innovadores que se han estrenado recientemente. Además, The Good Place tiene un gran reparto, que hace reír mucho con las historias y giros inesperados que suceden en ese limbo tan surrealista donde se desarrolla la trama.

Eleanor Shellstrop (la luminosa Kristen Bell) es una joven que tras fallecer en un extraño accidente de tráfico, se despierta en el más allá, donde es recibida por Michael (el mítico Ted Danson de Cheers) que le da la bienvenida al denominado ‘The Good Place’, que podemos traducir como ‘El Sitio Bueno’, una utopía maravillosa donde son enviadas las personas que se lo merecen como recompensa a una vida virtuosa e intachable. El problema es que Eleanor no ha sido precisamente un dechado de perfección en su vida y pronto se percata que debe estar en ese sitio por equivocación.

No obstante, decide callarse e intenta aprovechar esa segunda oportunidad, intentando convertirse en una buena persona, con la ayuda de Chidi (William Jackson Harper, centro) un profesor de ética y filosofía que intenta inculcarle los valores positivos de la vida y hacerle merecedora de estar en ese ‘sitio bueno’. Para complicar todavía más las cosas, el mismo Chidi ha sido designado por un algoritmo infalible como su pareja perfecta para la eternidad, aunque no tienen nada en común. Puedes verla ahora mismo en Netflix. ¿Eres fan de la serie The Good Place? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.