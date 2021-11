Kristal Silva y Cynthia Rodríguez se agarran fuertemente en redes sociales

Kristal Silva y Cynthia Rodríguez se han caracterizado por su buen sentido del humor y en esta ocasión sorprendieron a sus seguidores al protagonizar una “pelea” en TikTok, y aunque todo se trató de una broma, los internautas aseguran que sí existen diferencias entre las conductoras.

Las presentadoras de ‘Venga La Alegría’ de TV Azteca se han mostrado muy unidas, pues han demostrado que llevan muy buena amistad, por lo que el reciente video compartido en redes sociales levantó todo tipo de sospechas entre los usuarios, ¿fingen una amistad solo para el programa? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

Previamente te dimos a conocer que Silva fue eliminada de ‘¡Quiero Cantar!’ tras su presentación del tema ‘Mátenme porque me muero’ de Caifanes, el cual interpretó muy a su estilo, causando indignación entre los fanáticos de dicho grupo.

¿Kristal Silva y Cynthia Rodríguez ya no son amigas?

La polémica de la relación entre las conductoras de TV Azteca inició luego que las famosas usaron un audio de tendencia para realizar un TikTok y para el cual actuaron como si fueran enemigas.

El en video, la ex reina de belleza comienza diciendo: “te crees muy p..rra”, a lo que la ex alumna de La Academia responde: “no, no me creo, soy muy p...rra”, a lo que Kristal le dice “un día de estos te voy a bajar esos humitos… un día vamos a ver quién es la más p...rra”.

El clip compartido en TikTok alcanzó miles de reproducciones y reacciones por parte de los usuarios de redes sociales, ya que mientras algunos indicaron que las conductoras son muy divertidas, otros afirmaron que en realidad las famosas no llevan una buena relación y que solo fingen para el programa.

¿Qué generación es Cynthia de la Academia?

La cantante formó parte de la cuarta generación de La Academia.

La presentadora de ‘Venga La Alegría’ fue seleccionada para participar en el reality show de 'La Academia', cuarta generación en 2005, en donde se dio a conocer como cantante y en donde inició su carrera artística.

Actualmente, Cynthia Rodríguez es presentadora del famoso programa matutino de TV Azteca junto a Kristal Silva, Gaby Ramírez, Aristemo Cázares y otros famosos artistas. ¿Consideras que Kristal y Cynthia mantienen una buena relación fuera del programa? Déjanos tus comentarios.

