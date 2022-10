¿Kristal Silva se enfureció con Gabo Cuevas? Esto pasó en Venga la Alegría

La nueva temporada del reality "¡Quiero cantar!" de "Venga la Alegría" ha comenzado a generar controversia y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó con Gabo Cuevas y Kristal Silva tras las calificaciones del jurado, pues el periodista no estuvo de acuerdo con el 3 que le dieron.

Y es que, en esta nueva temporada volvió la conductora de TV Azteca para seguir demostrando su talento en el canto, pero algunos usuarios se han sorprendido por el talento del ex participante de "Survivor México", quien llegó al foro para interpretar el tema "En peligro de extinción" de La Adictiva.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer quiénes se unieron a esta temporada, pero algunas calificaciones han enojado a algunos, pues Gabo no estuvo de acuerdo: "Se me hace injusto que me den un 3, cuando creo que hubieron números peores que el mío". Expresó.

¿Qué le dijo Kristal Silva a Gabo Cuevas en pleno programa de TV?

La carismática conductora de "Venga la Alegría" no dudo en contestar: "Te recomiendo lo siguiente... El día de hoy por tus críticas por contestar de esa forma, te estás echando al público encima, tienes que ser más listo... A veces el silencio es la mejor estrategia". Expresó la presentadora.

Reality de "Venga la Alegría"

Por su parte los usuarios han reaccionado y comentan: "Ella no es el público, Gabo tiene razón el cantó mejor que otros y no merecía un 3 del jurado", "Gabo tiene razón, dejen de darle ventaja a Kristal", "Kristal ya ni debería de estar, ya tuvo su oportunidad". Fueron algunas reacciones.

¿Que se operó Kristal Silva?

A la conductora le fascina presumir su bella figura

La conductora confesó que no se ha sometido a ninguna cirugía estética, pues Kristal Silva confesó que su cuerpo es natural y que no ha recurrido al bisturí, aunque sus comentarios dividieron opiniones, algunos aseguran que se ha sometido a algunos arreglitos estéticos.

