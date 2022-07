Kristal Silva sale de una cirugía ocasionada por el accidente que tuvo bailando

El mes pasado se supo que Kristal Silva tuvo un grave accidente en uno de los ensayos por su participación en Quiero Bailar. A consecuencia de eso, no solo tuvo que abandonar el concurso, también se tuvo que practicar una cirugía de rodilla.

Hasta el día de hoy, la presentadora compartió en su cuenta de Instagram que se está recuperando de la operación y que todo salió bien, lo que ha dejado más tranquilos a sus fans y seguidores que estaban preocupados por ella. Aunque continúa hospitalizada para estar en observación y bajo cuidados médicos.

Ella compartió el siguiente mensaje: “Todo salió muy bien, sigo algo sedada, pero contenta de que, gracias a Dios, todo salió como esperábamos, estoy en recuperación todavía, pero gracias por estar preguntando cómo va todo”.

Algunos dudaron de la lesión de Kristal Silva

Kristal Silva muestra que salió bien de su cirugía.

A pesar que muchos estaban preocupados por la presentadora Kristal Silva, algunos estuvieron dudando de que en verdad estuviera lesionada. Esto ocurrió porque después del accidente salió en Venga la Alegría con una férula y muletas. Posteriormente, apareció sin nada lo que ocasionó duda.

Sin embargo, ella aclaró que se retiró la férula por indicaciones médicas ya que por el tipo de lesión no era necesaria.

Además, ya había suspendido sus actividades en Venga la Alegría para recuperarse, no se sabe cuánto tiempo tendrá que tomar ahora que la han operado. Conoce más de la presentadora en la Verdad Noticias.

Te puede interesar: Kristal Silva menea las caderas al ritmo de Shakira

¿Cómo quedó el rostro de Kristal Silva?

Kristal Silva se lástima en Survivor México.

Este no es el único accidente de la famosa Kristal Silva, en 2021 la presentadora sufrió un golpe en el rostro en el reality show Survivor México. Tras una caída se había golpeado el labio inferior y llorando pedía que la dejaran verse en un espejo, pero no se lo permitieron ya que es una regla del programa.

Por fortuna, no fue una herida muy grave, primero fue atendida por los paramédicos para detener el sangrado y después pasó una noche en el hospital. A pesar de recibir 10 puntadas no pasó a más y quedó lista para reintegrarse al concurso. Además, ya se ha mostrado sin maquillaje demostrando que no tuvo secuelas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.