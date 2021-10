Kristal Silva es eliminada de ‘¡Quiero Cantar!’ tras "pésima" presentación

Kristal Silva fue duramente criticada en las redes sociales a causa de su reciente participación en ‘¡Quiero Cantar!’, el nuevo reality show de Venga La Alegría. De acuerdo al jurado calificador, la conductora y también ex reina de belleza tuvo una pésima presentación.

Para la gala de este viernes 29 de octubre, la representante de México en Miss Universo 2016 presentó sobre el escenario su propia versión del tema ‘Mátenme porque me muero’ del grupo Caifanes y al mismo tiempo lució su delgada silueta en un sexy atuendo negro, además de mostrarse pintada como una calavera.

En lo que respecta a las críticas, la esposa de Luis Ángel Garza no recibió los mejores comentarios por parte de los jueces, quienes aseguraron que esta no había sido una buena presentación. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Horacio Villalobos tachó de “espantosa” su actuación y se burló diciendo que iba a necesitar el apoyo del público.

Queda fuera de ‘¡Quiero Cantar!’

La ex reina de belleza se convirtió en la eliminada de la semana.

Con 39 puntos, la ex reina de belleza quedó fuera de la competencia. Cabe destacar que dicha decisión desató un gran debate en las redes sociales, ya que algunos cibernautas aseguraban que ella fue favorecida por la producción en más de una ocasión, mientras que otros mencionaron que dejarían de ver el concurso tras su salida.

Tras ser anunciada su eliminación, Kristal Silva, quien recientemente confesó que aún no esta lista para ser madre, dio un pequeño discurso de despedida tras bambalinas, mismo que ha sido compartido por Venga La Alegría en su cuenta oficial de la red social Instagram.

“Le eché todas las ganas del mundo para quedarme hasta la final pero no se pudo... Me voy feliz, me voy muy contenta, aprendí muchísimo en ‘¡Quiero Cantar!’. A toda la gente hermosa que me estuvo apoyando, gracias de todo corazón, se lo agradezco”, finalizó la conductora para luego bromear con el lanzamiento de su primer disco como solista.

¿Cuánto mide y pesa Kristal Silva?

Con su carisma y belleza, la conductora tamaulipeca se ha ganado el corazón del público televidente.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Kristal Silva mide 1.84 metros y pesa aproximadamente 69 kilos. En lo que respecta a sus medidas, estas son 90-64-90. En agosto pasado tuvo una espectacular boda con Luis Ángel Garza, un licenciado en derecho con el que sostiene una romance desde hace 13 años.

