Kristal Silva podría cancelar su boda para fugarse con Danilo Carrera

La sensual conductora de TV Azteca, Kristal Silva, ha logrado ganar gran popularidad en el programa ‘Venga la Alegría’ por su carisma y belleza, además de pulir su talento como conductora de televisión con la ayuda de sus compañeros del matutino.

Kristal Silva quien recientemente cumplió 28 años de edad, festejará su última celebración familia de fin de año como mujer soltera, ya que el 21 de marzo de 2010 dará el sí a su prometido Luis Ángel en una hermosa haciendo de Cuernavaca, Morelos, donde se realizará la boda.

Sin embargo, el enlace nupcial de la ex Miss México podría peligrar, ya que se acaba de dar a conocer durante una transmisión en vivo que la bella mujer ha desarrollado un profundo gusto por un hombre que no es su prometido.

Durante la emisión del viernes del programa ‘Venga la Alegría’, durante una actividad que lleva por nombre ‘Husmeando en las Redes de los Famosos’, el conductor Sergio Sepúlveda reveló que descubrió que a su compañera Kristal Silva le gusta un actor de Televisa.

Al instante la cara de Kristal Silva cambió de color ante el pánico de lo que su compañero de set pudiera decir, hasta que escuchó salir de la boca de Sepulveda que era evidente su amor por Danilo Carrera, quien es novio de la guapa actriz Michelle Renaud.

Sergio Sepúlveda no trastabilló al decir:

Ante las contundentes declaraciones de Sepúlveda, la ex concursante de ‘Miss Universo’ salió a dar la cara, quien no dudó y confirmó lo mucho que le gusta el galán de telenovelas:

“No te acuerdas en ¿Quién se atreve? dije que me gustaba Danilo Carrera, mejor me voy para que no se me complique”.