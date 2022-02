Kristal Silva menea las caderas al ritmo de Shakira

La ex reina de belleza presumió cuerpazo de impacto al ritmo de 'La tortura'.

Kristal Silva se convirtió en tema de conversación en redes sociales gracias a su reciente participación en ‘Los Reyes del Playback’, la nueva competencia de Venga La Alegría. Para esta ocasión, la conductora y ex reina de belleza decidió interpretar ‘La Tortura’, tema originalmente interpretado por Shakira y Alejandro Sanz, al lado del comediante Mau Nieto.

Frente a las cámaras del programa matutino, la también ex reina de belleza presumió el cuerpazo que posee a través de un coqueto y diminuto atuendo que dejaba muy poco a la imaginación. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que imitó el video musical de dicha canción al bañarse en “lodo” y meneó sus caderas al igual que Shakira.

Como era de esperarse, la presentación de Mau y Kristal dejó impactados a “El Capi” Pérez, Curvy Zelma y la comediante Samia, quienes fungen como jueces de dicha competencia. Entre los comentarios favorables se pueden destacar la gran química y diversión que ambos demostraron en el escenario.

Recibe halagos por parte del público

La actuación de la conductora causó furor en el público televidente.

Asimismo, debes de saber que la divertida actuación de ambas celebridades no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes no dudaron en dedicarle varios halagos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la conductora causa furor al imitar a alguien, pues previamente te contamos que ella sorprendió al rendirle homenaje a Selena Quintanilla.

“Hicieron mi mañana super feliz, me encanto”, “Lo mejor que he visto desde que inició la competencia”, “Lo hicieron increíble”, “Kristal, la mejor moviendo caderas” y “Me reí a carcajadas, ellos merecen ganar” son algunos comentarios que se pueden leer en Instagram.

¿Cuántos años tiene Kristal Silva?

Tras participar en Nuestra Belleza México 2016, la joven tamaulipeca se ejerce como conductora de Venga La Alegría.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Kristal Silva nació el 26 de diciembre de 1991 en la ciudad de Soto la Marina, Tamaulipas, por lo que ahora tiene 30 años de edad. Recordemos que ella se dio a conocer al representar a México en Miss Universo 2016 y hoy en día forma parte de la fila de talentos de TV Azteca.

Fotografías: Redes Sociales