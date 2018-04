Kristal Silva la nueva conductora de Mexicana Universal

Kristal Silva es la nueva conductora del programa Mexicana Universal, ella ha destacado por ser Nuestra Belleza México y Finalista de Miss Universo, ha sido una de las favoritas en la pasarela mundiales, La Verdad tuvo la oportunidad de hablar con ella y nos reveló ciertos aspectos de su vida que la hacen única y la indicada para ser la anfitriona en las Galas de Mexicana Universal.

Kristial Silva agregó a su cuenta oficial de Instagram una fotografía a las afueras de Azteca Uno provocándole intriga a sus seguidores:

La también modelo Kristal Silva nos comentó como fue su proceso en el certamen de belleza más importante a nivel mundial “Me hubiera encantado por supuesto ganar el título, un título muy importante en el medio de los certámenes, me hubiera dado enorme gusto darle ese orgullo a México pero siempre pasan las cosas por algo, en lo personal creo que si no es para nosotros ni aunque nos pongamos, como dice el dicho. Creo que fue en una oportunidad que se me dio, lo viví lo disfruté y hecho de haber quedado en el top nueve (ser una de las nueve mujeres más bellas del mundo) me hace sentir muy contenta y satisfecha con mi trabajo”.