Kristal Silva fue eliminada de Survivor México, pero, ¿estaba planeada su salida?

Kristal Silva fue eliminada de Survivor México lo que causó que las reacciones de las redes sociales se calentara ya que muchos consideran que no merecía ser eliminada.

Y es que en el programa anterior, Silva fue la afortunada en encontrar el “tótem de la resurrección”, un objeto muy codiciado entre los participantes del show, luego de ello, Silva incluso comentó que pensaba hacer una alianza con su compañera de tribu, Cyntia, pues ambas tenían una buena relación.

La sorpresa es que ahora Kristal Silva fue eliminada de Survivor México. En redes los comentarios más frecuentes son ¿Merecía ser eliminada? ¿Debía quedarse a competir? ¿Se salió para casarse?. Además no podemos olvidar que hace unos días Kristal Silva se accidentó en Survivor México y terminó ensangrentada.

Kristal Silva fue eliminada de Survivor México

Paco Pizaña eligió a Kristal Silva para que compitiera contra Alejandra.

En el reciente de Survivor México la tribu jaguar se encargó de elegir a tres integrantes que debían competir para seguir en el show y las nominadas fueron Cynthia González y Alejandra Toussaint, pero como Cynthia sacó un tótem de salvación y se salvó del duelo de eliminación.

Ante aquello fue que Paco Pizaña eligió a Kristal Silva para que compitiera contra Alejandra. Fue entonces que sucedió que en la competencia debían colocar piezas de madera para construir un puente y luego armar un puente pero la que más tardó fue Kristal.

Al respecto, de su eliminación, la joven dijo que tenía emociones encontradas. Aunque reconoció que se da cuenta de que es una persona con fuerza. “Me siento feliz y al mismo tiempo triste, pues dejo este largo camino que recorrí con cada uno de ustedes, no esperaba que fuera tan rápido”.

Añadió en medio de lágrimas que está “Agradecida con Dios por ponerme aquí, porque cuando llegué no sabía ni que era Survivor, no llegué a medir la magnitud y la aventura del evento. Me voy satisfecha, porque me demostré lo fuerte que soy, más fuerte de lo que pensé y me voy con una cicatriz en la boca, pero no me importa, es una cicatriz de aprendizaje”.

Las redes se encienden por eliminación de Kristal Silva

En las redes sociales se dice que la eliminación de Kristal Silva en Survivor México fue injusta, otros que se debió a su boda.

Las redes sociales reaccionaron ante la noticia que Kristal Silva fue eliminada de Survivor México, ya que para muchos fue injusta, mientras que para otros fue planeado para que la famosa pueda ir a casarse o a cumplir sus metas personales.

Algunos de los comentarios sobre ella fueron “No llores Kristal, tú que quisiste ir porque se alargó el programa y tu boda que ya casi es”.

“Que tomada de pelo, más falsa no puede ser esta salida. Todo lo que gano siendo una grande en todos los juegos se va por la borda con este último juego alegrías se vio que se dejó ganar esa no es la Kristal de la que todos nos enamoramos”.

Algunos mencionaron sobre la noticia que Kristal Silva fue eliminada de Survivor México, que la producción fue muy obvia. “Ya se volvió del asco el programa, con tanta payasada de alejandra, el filósofo de 2 pesos y detestable ser humano de Paco la verdad ya esta de flojera ver algo tan armado,mal actuado y tan mal cuidado que desde el lunes pasado ya todos sabían que salía Kristal”.

Sin embargo, el hecho es que Kristal Silva fue eliminada de Survivor México y su fuego ha sido apagado, ahora solo hace falta saber qué pasará con el resto de los participantes, porque como se recordará en La Verdad Noticias, se filtró que algunos participantes de Survivor México renunciarían por alargar el programa.

