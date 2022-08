Kristal Silva filtra foto de Cynthia Rodríguez embarazada

La conductora de Venga la Alegría, Kristal Silva, difundió una fotografía en sus redes sociales en la que se aprecia a Cynthia Rodríguez embarazada y causó revuelo entre los internautas que anhelan ver a la esposa de Carlos Rivera en la dulce espera.

Cynthia Rodríguez engalanó la reciente emisión del programa "Venga la Alegría" para confirmar su salida del popular matutino de TV Azteca y despedirse de los televidentes que la acompañaron fielmente durante los últimos tres años.

La conductora originaria de Monclova, Coahuila, reveló que se concentrará en nuevos proyectos personales pero aseguró que seguirá siendo parte de la familia de TV Azteca y negó que su salida de "Venga la Alegría" sea por tener otra propuesta laboral.

"Vengo a despedirme de Venga la Alegría, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, no tengo ningún proyecto en ninguna empresa".

Cynthia Rodríguez confirma que se casó con Carlos Rivera

Luciendo un enome anillo de matrimonio en el dedo anular, Cynthia Rodríguez, finalmente rompió el silencio y reveló que se casó con Carlos Rivera durante sus recientes vacaciones de ensueño pero desmintió los rumores sobre su supuesto embarazo.

"Todavía no, no, también creo que hay cosas que se tienen que compartir y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público, que yo sé que nos aman, que me quieren tanto y que se emocionan cuando ven que estoy un poquito abultada, yo les digo: es panza normal, todavía no, esperamos que se nos cumpla este año y cuando eso suceda se van a dar cuenta por nosotros".

Kristal Silva se conmovió hasta las lágrimas durante la emotiva despedida de su entrañable amiga Cynthia Rodríguezy al terminar el programa "Venga la Alegría" compartió una enternecedora publicación deseándole lo mejor en su nueva etapa.

Kristal Silva comparte foto de Cynthia embarazada

La exreina de belleza originaria de Soto la Marina, Tamaulipas, publicó una serie de fotografías en las que ambas aparecen posando en el foro del matutino pero en la última imagen se aprecia a la exacadémica coahuilense luciendo una pancita de embarazo.

Kristal Silva confesó que editó la fotografía para desearle a su adorada amiga Cynthia Rodríguez que su gran anhelo de convertirse en madre se cumpla muy pronto y sus fervientes admiradores se emocionaron alverla con pacinta de embarazo.

