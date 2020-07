Kristal Silva exhibe sensual ESCOTE y así reaccionan sus fans ¡Ardiente!

Kristal Silva enseña su hermosa figura en Instagram

La ex reina de belleza mexicana Kristal Silva, sabe cómo conseguir más seguidores en Instagram, y es por ello que no dudó en presumir a sus admiradores el coqueto y sexy look que usó en "Venga la Alegría".

La conductora de TV Azteca de tan solo 28 años de edad, se ha robado el cariño del público. Desde que llegó a la producción del matutino logró destacarse por su sonrisa, carisma y profesionalismo para estar en la televisión.

Durante el programa "Venga la Alegría" la presentadora ha tenido la oportunidad de presentar su sección "El Universo de Kristal", donde comparte técnicas de maquillaje y algunos tips de belleza.

Kristal Silva luce impactante figura con una sexy prenda

A la famosa le gusta compartir la experiencia que tiene a las demás chicas para lucir muy guapas y sexys, aunque una de las cosas que más le fascina a la conductora de TV Azteca Kristal Silva, es presumir que tiene buen gusto por la moda, además de exhibir sus encantos en bikini.

Y prueba de ello fue el look que presentó en la emisión pasada del programa "Venga la Alegría"; la presentadora de la televisión impactó a los usuarios al enseñar de más, debido al pronunciado escote que tenía la blusa en transparencias.

"Hermosa, mamacita". Comentó un usuario.

La instantánea que compartió la conductora de TV Azteca, llamó la atención de miles de seguidores, quienes comentaron que ella es una de las conductoras más bellas de la pantalla chica.

Kristal Silva y su drástico cambio de look

Desde que inició el reality show "La Voz Azteca", la guapa presentadora ha tenido la oportunidad de presentar en el matutino "Venga la Alegría", los diferentes looks que ha usado la cantante Belinda.

Kristal Silva al estilo de Belinda, presumió el quinto look que ha usado la ex de Lupillo Rivera; aquel atuendo dividió opiniones en las redes sociales, algunos la criticaron, mientras que sus fans comentaron que lucía como una muñeca.