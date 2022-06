Kristal Silva enamora al presumirse sin maquillaje en Instagram

La actriz presumió su belleza al natural en sus historias de Instagram.

Kristal Silva es conocida en el mundo del espectáculo mexicano por lucir hermosa cada vez que sale a cuadro en Venga La Alegría, programa matutino de TV Azteca del que forma parte desde el 2019. Sin embargo, la conductora se convirtió en tema de conversación en las redes sociales por presumirse sin una gota de maquillaje frente a la cámara.

A través de sus historias de Instagram, la ex reina de belleza reveló que pasaría su domingo viendo televisión en su hogar, motivo por el cual no necesitó arreglarse. Sin problema alguno, ella tomó su celular y le presumió a sus más de 1.7 millones de seguidores que ella no necesita arreglarse tanto para lucir hermosa.

La ex reina de belleza presumió su rostro sin maquillaje en sus historias de Instagram.

La imagen no pasó desapercibida para sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos a través de las diferentes redes sociales. De esta manera, la también esposa del abogado Luis Ángel Garza demostró que su belleza es natural y que el maquillaje solo le ayuda a resaltarla.

No hay mucha diferencia

La conductora suele derrochar sensualidad en las fotografías que comparte sin pena alguna.

Cabe destacar que un par de días antes, la conductora, quien hace poco reveló el efectivo ejercicio que realiza para mantener firme su cuerpo, presumió el espectacular outfit que utilizó en una reciente emisión del programa Venga La Alegría, e, cual destacaba por dejar al descubierto parte de su abdomen plano.

No obstante, el detalle que llama la atención es que ella sabe lucir su belleza a través de maquillajes sutiles que le favorecen en gran medida y que son muy fáciles de replicar, esto debido a que está muy consciente de la gran influencia visual que tiene en otras mujeres.

¿Cómo se hizo famosa Kristal Silva?

La hoy conductora de Venga La Alegría representó a México en Miss Tierra 2013 siendo parte del Top 8 y en Miss Universo 2016 donde formó parte del Top 9.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Kristal Silva saltó a la fama tras ganar la edición 2016 de Nuestra Belleza México, lo cual le permitió representar a México en Miss Universo en enero de 2017. A sus 30 años de edad, la originaria de Soto la Marina, Tamaulipas se desempeña como conductora de la emisión Venga La Alegría.

Fotografías: Redes Sociales