Kristal Silva celebra los 17 años de ‘VLA’ con arriesgado outfit color verde

Kristal Silva, es considerada como una de las conductoras favoritas del matutino de TV Azteca conocido como “Venga la alegría”, en el que comparte cada mañana con grandes presentadores como Sergio Sepúlveda, Laura G, Anette Cuburu y Roger González, por mencionar algunos.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que también es catalogada como una de las mujeres más sexys del mundo del espectáculo, pues no es un secreto que con su belleza ha logrado robarle suspiros a más de uno de sus miles de seguidores, quienes no se pierden ningún detalle.

Por tal motivo, en La Verdad Noticias te compartiremos algo completamente nuevo sobre la conductora Kristal Silva con lo cual quedarás anonadado, ya que no podrás parar de mirarla, pues al parecer lució un impresionante atuendo con el que se ha convertido en la sensación de internet.

El candente outfit de Kristal Silva

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la guapa presentadora compartió una serie de fotografías, en las que se le puede apreciar con un outfit color verde, con el que dejó al descubierto su envidiable abdomen.

Cabe mencionar, que dicha publicación ha obtenido más de 19 mil “Me gusta” y cerca de 145 comentarios, entre los que pueden leerse mensajes como “Esa sonrisa y esos ojos me enamoran, estás preciosa Kris”.

¿Qué le pasó a Kristal en Venga la Alegría?

La conductora Kristal Silva

Como muchos sabrán, Kristal Silva fue una de las participantes del reality “Quiero Bailar”, en donde sufrió un aparatoso accidente mientras ensayaba una de sus coreografías, por lo cual tuvo que ser intervenida.

Sin embargo, es importante señalar que ha salido a luz el sueldo que recibe por su trabajo dentro del matutino, el cual supuestamente es mucho menor que el de sus compañeras.

