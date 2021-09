Kristal Silva, conocida en el medio del espectáculo mexicano por ser conductora de Venga La Alegría, causó furor entre sus seguidores al hablar sobre sus futuros planes, incluyendo el de ser madre. Para sorpresa de muchos, ella aseguró que aún no está lista para traer un hijo al mundo.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta de Instagram, la ex reina de belleza habló sobre diversos temas relacionados a su carrera artística y su vida privada como su relación con otros famosos y sus planes de luna de miel. Sin embargo, ella fue muy clara al decir que no quiere tener hijos, al menos no por ahora.

La ex reina de belleza no tiene planes todavía de debutar como madre.

“Unos cuantos años más, aún no estoy lista para ser mamá”, fue la respuesta de la conductora, quien hace un par de semanas terminó con la boca ensangrentada al cumplir con un reto de Survivor México, el famoso reality show de TV Azteca donde Pablo Martí fue el absoluto ganador.

Una boda de ensueño

La conductora de VLA unió su vida con el abogado Luis Ángel luego de quince años de romance.

Cabe destacar que esta respuesta, la cual para muchos fue un tanto polémica, llega semanas después de que la conductora de Venga La Alegría uniera su vida a la del abogado Luis Ángel, con quien sostiene un tórrido romance desde hace ya más de once años.

Uno de los detalles que más llamó la atención de este evento, el cual se celebró el pasado 13 de agosto en un exclusivo recinto de Cuernavaca, es que el vestido de boda que usó habría costado más de 10 mil dólares. A la unión sólo acudieron los íntimos amigos de la pareja.

¿Que estudió Kristal Silva?

La famosa presumió una foto de sus estudios universitarios en Instagram.

Kristal Silva estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, desde muy joven incursionó en el mundo de los certámenes de belleza. Incluso, tuvo la oportunidad de representar a México en Miss Universo, esto en 2016.

