Kristal Silva ¿Qué le ocasionó la lesión que sufrió en "Quiero bailar"?

Kristal Silva hace unos días sufrió un accidente durante los ensayos de Quiero bailar, reality que intentó hacerle competencia a Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que la conductora de Venga la Alegría fue trasladada al hospital en silla de ruedas, debido a la lesión que sufrió.

Pero recientemente, la también modelo Kristal Silva confirmó su salida de la competencia de baile y adelantó el diagnóstico que evaluó uno de sus doctores, ya que, también buscará la opinión de un especialista.

No es para menos que los fans de la famosa conductora Kristal Silva rápidamente han quedo sorprendidos con la noticia que sin duda a conmovido a mas de uno.

¿Qué le pasó a Kristal Silva?

Sobre el diagnostico la bella Kristal Silva detalló: "Me adelanté un poquito con un fisioterapeuta que todos conocemos... Me dijo que sí hay una fractura de menisco, que sí hay lesión, que probablemente me comenten que sí voy a requerir una cirugía y no sé cuándo se podría realizar... Es un diagnóstico previo al que me diga el especialista".

Hay que mencionar que nadie esperaba que terminaría en el hospital, sobre estó expresó: "Estoy un poco más tranquila porque (el fisioterapeuta) me explicó cómo se hace (operación) y que la recuperación es un poco más rápida”.

Queda fuera de la competencia

Cabe destacar que, por último, la talentosa Kristal detalló: “Estoy confirmando que tengo una lesión más grave de lo que yo esperaba, por esa razón tengo dolor y no puedo mover la pierna, no puedo hacer ninguna actividad física... Por obvias razones no puedo bailar y eso hace que me ponga mucho más triste de lo que ya estaba".

