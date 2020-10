Kris Jenner rompe en llanto por un polémico video de Kourtney y Kim Kardashian/Foto: Page Six

El altercado físico de Kim Kardashian y Kourtney Kardashian, que fue provocado por un desacuerdo sobre la ética de trabajo de esta última, al comienzo de la temporada 18 de Keeping Up With the Kardashians fue difícil de ver para los fanáticos, pero aún más para la madre de las hermanas, Kris Jenner.

Aunque la pelea puede parecer una vieja noticia, ¡el nuevo episodio de E! La serie termina revisando lo sucedido. Como explica Kris en el adelanto, ella acaba de ver la escena por primera vez, lo que la llevó a llamar a Kourtney.

Kourtney y Kim se pelearon después de que la hermana mayor declaró que ya no quería seguir siendo parte del reality. Sin embargo, hace unas semanas, se anunció que Kris decidió concluir el show por el bien de su familia/Foto: Libertad Digital

"Solo quería decirte que vi el episodio esta mañana en camino a filmar hoy", explica Kris mientras está sentada junto a Khloé Kardashian. "Me siento realmente mal".

Kris comienza a llorar, pero continúa: "Y solo quería decirte ... si necesitas a alguien con quien hablar, entonces deberíamos sentarnos porque me siento realmente mal".

Kourtney agradece a su mamá e insiste en que ahora está en un lugar mejor, pero luego también comienza a llorar.

"Fue como si todo el mundo se hubiera aliado conmigo durante dos malditos años", expresa Kourt.

"Me siento bien ahora. Pero es algo muy natural en nuestra familia, lo que todos hacen si alguien va en contra de lo que hacen los demás, parece que simplemente atacan". Kourtney continúa: "Me siento mejor ahora, [para] ver eso y decir: 'No me estás poniendo esto, es contigo'".

Khloé Kardashian igual se vió afectada por la pelea de sus hermanas

Mientras escucha la conversación de Kourtney y Kris, Khloé se puso a reflexionar sobre su propia relación con su hermana.

Ella no estuvo involucrada en el altercado físico aparte de tratar de separar a Kim y Kourtney, pero Khloé se puso del lado de Kim la mayoría de las veces cuando se trataba del lugar de Kourtney en el programa y la ética de trabajo en general.

Sin embargo, como Khloé explica en un confesionario, ella y Kourtney han estado trabajando para resolver sus problemas.

"Realmente nos estábamos reconectando. Las cosas estaban mejor", explica Khloé. "Y luego, por supuesto, cuando el episodio se transmite, todo lo que ya hemos pasado... trae a colación viejas emociones nuevamente, trae viejos sentimientos".

Continúa diciendo a las cámaras de KUWTK que "la división entre todos nosotros" es "muy, muy triste de ver".

"Valoro a Kourtney y amo a Kourtney", agrega Khloé. "Quiero que ella también se sienta amada y valorada por mí". ¿Crees que fue buena idea que Kris cancelara el programa?