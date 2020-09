Kris Jenner prefirió cancelar KUWTK por MIEDO a que Kanye West arruinara todo

Kris Jenner habría tomado la decisión de terminar Keeping Up With The Kardashians por temor a que las controvertidas declaraciones de Kanye West dañaran la marca de su familia.

Los últimos meses han estado cargados de emociones para la familia Jenner-Kardashian-West. El rapero ha estado involucrado en una costosa y poco creíble campaña electoral, y su matrimonio con Kim Kardashian ha pasado por algunos momentos complicados, según reportes.

Fue la propia Kim Kardashian quien reveló el martes que la vigésima temporada del programa,que se transmitirá a principios de 2021, será también la última que harán.

No podrás seguir viendo a las Kardashian en televisión por mucho más tiempo. https://t.co/AZWomSvY0q — CNN en Español (@CNNEE) September 8, 2020

De acuerdo con declaraciones de fuentes cercanas a la familia, la matriarca de las Kardashian temía que Kanye, quien recientemente admitió sufrir un trastorno bipolar, se estuviera volviendo “incontrolable” y un “cañón suelto”, por lo que decidió poner fin a Keeping Up With The Kardashians antes de que provocara un daño irreversible a la marca.

La fuente dijo al diario The Sun que Kanye “trató de pelear constantemente con Kris por la producción y la dirección en la que va el programa”, aunque por otra parte hay quienes han han negado esta versión.

Kanye no quiere a Kris Jenner cerca

Kris, quien concibió la idea del programa y maneja a todas sus famosas hijas, "no estaba dispuesta a dejar que nadie tomara las riendas de su programa", dijo la fuente.

Recientemente, el rapero avergonzó a la familia declarando que él y Kim consideraron abortar a su hija North

Kanye estaba experimentando un episodio bipolar, según Kim, cuando anunció que había estado tratando de divorciarse de ella durante los últimos dos años. También dijo que quería que Kris se mantuviera alejada de sus hijos antes de compararla con el dictador norcoreano Kim Jong-un.

Se informó que las cifras de audiencia para el programa estaban en un mínimo histórico, y muchas personas citaron que las pruebas y tribulaciones de la familia se desarrollan en las redes sociales muchos meses antes de que se vean en la pantalla del reality show.

Te puede interesar:Kris Jenner finalmente confiesa quién es su hija favorita ¡No es Kim Kardashian!

Los fanáticos también creen que Kanye fue el culpable, con un tuit: "Sabía que KUWTK estaba llegando a su fin en el momento en que Kanye tuvo su colapso en Twitter.