¿Kris Jenner olvidó felicitar a Caitlyn Jenner en el Día del Padre?/Foto: E! News

Kris Jenner compartió un homenaje del Día del Padre a los papás que hay en su vida, pero los fanáticos se apresuraron a señalar que Caitlyn Jenner estaba notablemente ausente en la publicación.

Kris Jenner celebra hoy a todos los padres en su vida, desde su difunto esposo Robert Kardashian hasta sus yernos, pero una persona curiosamente faltaba en su publicación de Instagram. ¿Dónde está Caitlyn?

Los fanáticos se apresuraron a preguntar en la sección de comentarios de su foto. El collage del 21 de junio presentó fotos de Kanye West con sus cuatro hijos, Tristan Thompson con su hija True, Travis Scott con la pequeñ Stormi , Scott Disick con sus tres mini-yo, su hijo Rob con su hija Dream, y una foto del difunto Robert con Sus cuatro hijos.

Notablemente desapareció Cait, de 70 años, quien es el padre de las hijas de Kris, Kendall y Kylie Jenner. “Kris, ¿qué hay de Caitlyn? Ustedes realmente necesitan reconciliarse, es realmente corta la vida", comentó un fanático, mientras que otro escribió:" 2 de sus hijas, con un papá que está desaparecido...".

Kris subtituló el collage: "Feliz Día del Padre para todos los padres, padrastros, futuros padres, abuelos y figuras paternas". ¡Cuán bendecidos somos todos por tener a estos increíbles padres en nuestras vidas! Gracias por enseñar, amar y apoyar a nuestros hijos y nietos y por liderar con el ejemplo. ¡Los amamos!"

Sin embargo, la polémica publicación fue eliminada a unos horas después y reemplazada por otra donde sí añadieron la foto de Caitlyn ante las críticas de los usuarios.

Los Kardashian-Jenner rechazan a Caitlyn

Esta no es la primera vez que Caitlyn ha sido rechazada por su familia. Mientras filmaba la versión británica de I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here”, el programa coordinó a los concursantes para recibir paquetes de atención y cartas de seres queridos para leer en el aire.

Sin embargo, Caitlyn no recibió un mensaje de ninguno de sus seis hijos, incluidos Kylie y Kendall Jenner, o sus antiguos hijastros Kourtney, Kim, Khloe y Rob Kardashian, ¡y los fanáticos se indignaron!

Ver esta publicación en Instagram love you Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el 21 de Jun de 2020 a las 9:24 PDT

“Muy triste ver a Caitlyn Jenner no recibir una carta de sus hijos nuevamente. Ver a todos los demás leer sus cartas de la familia debe haberle roto el corazón. Afortunadamente, recibió uno de su pareja", tuiteó fan, haciendo referencia a una nota de la amiga íntima de Caitlyn, Sophia Hutchins, de 22 años.

Kris estuvo casada durante más de una década con Bruce Jenner; sin embargo, tras su divorcio el ex deportista reveló que deseaba convertirse en una mujer trans, algo que tomó por sorpresa a toda la familia, pero supuestamente todos apoyaron la decisión en su momento/Foto: Cápsula Informativa

"¿Dónde estaba la familia de Caitlyn Jenner? Debería avergonzarse #kardashianappeal", escribió otro usuario, y agregó:" Perdí totalmente el respeto por la familia kardashian jenner en su tratamiento, es decir, la falta de apoyo a Caitlyn Jenner".