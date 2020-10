Kris Jenner luce IRRECONOCIBLE con este disfraz de Halloween

Kris Jenner hizo todas las paradas para Halloween 2020. La estrella de Keeping Up With the Kardashians acudió a las redes sociales para mostrar su último look para las escalofriantes vacaciones.

Si bien Kris siempre hace todo lo posible durante esta época del año, fue más allá de vestirse como Jack de Pesadilla antes de Navidad.

De hecho, la momager parecía irreconocible mientras se ponía un traje a rayas blanco y negro, guantes blancos y botas de combate con tachuelas plateadas.

Kris Jenner lució envidiable cuerpo en disfraz de Jack de Pesadilla antes de Navidad

Kris Jenner luce cuerpazo en disfraz

Haciendo un esfuerzo adicional, la estrella incluso se tiñó el cabello de blanco para combinar con su disfraz y se puso un maquillaje similar a una calavera, lo que, según sus Historias de Instagram, logró mediante el uso de productos de Kylie Cosmetics.

"Esto es Halloween #jackskellington", subtituló Kris Jenner en su Instagram, por donde muchos no pudieron evitar comentar sobre su memorable publicación.

Sofia Richie respondió con tres emojis de ojos de corazón, "Wow". Un fan escribió, "Queen", y otro respondió, "SNAPPED KRIS".

