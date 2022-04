Kris Jenner estrena nuevo look, abandona su característico corte "pixie".

Kris Jenner tiene un look completamente nuevo. La mamá cambió su corte de cabello de duendecillo habitual por una melena más larga con flequillo antes de la fiesta de colaboración de Kylie Cosmetics x Kendall Jenner el martes.

Kris, de 66 años, mostró su estilo fresco en sus Historias de Instagram antes de la fiesta, etiquetó a sus dos hijas menores y a su maquillador, Etienne Ortega, y se puso un brillo de labios de la nueva colaboración.

Es posible que Kris haya sido influenciada por su hija mayor, Kourtney, quien hizo olas cortando sus largos mechones en una melena el año pasado (con la posible ayuda de su prometido , Travis Barker). Junto con el brillo nude, la hermosa Kris Jenner usó un ojo ahumado dorado para complementar su peinado juvenil.

Kris Jenner publicó fotos detrás de escenas



La matriarca Kardashian publicó algunas instantáneas detrás de escena de la fiesta, con el 818 Tequila de Kendall, así como un video de ella brindando por sus hijas. Llamó a Kendall y Kylie "mejores amigas y empresarias" y dijo que "no podría estar más orgullosa que nadie en toda mi vida".

La Verdad Noticias informa que Kylie subtituló el dulce brindis con "Te amo @KrisJenner". La colección Kendall by Kylie Cosmetics, que se lanzará hoy a las 6 p.m.

Y aunque Kris podría haber cambiado su estilo para celebrar el lanzamiento, suponemos que volverá a su característico duendecillo para cuando se estrene "The Kardashians" el 14 de abril, aunque se burló de "transformaciones" en el próximo show de Hulu.

Kris Jenner, la "momager" del clan Kardashian

Actualmente, Kris Jenner tiene su propia productora y se dedica a hacer de manager del clan Kardashian. Desde 2007 es una de las protagonistas del famoso reality show 'Keeping Up with the Kardashians'.

Al inicio, la serie giraba en torno a Kim Kardashian, que era la única figura mediática de la familia por su amistad con Paris Hilton. Sin embargo, Kris Jenner es ahora una de las protagonistas indiscutibles.

