Kris Jenner está "obsesionada" con Pete Davidson, el novio de Kim Kardashian.

Incluso Kris Jenner está cautivada por el encanto de Pete Davidson, según un nuevo informe. Una fuente le dijo a E! Noticias el sábado que la matriarca de "Keeping Up With the Kardashians" está "ya obsesionada" con la estrella de "Saturday Night Live".

"Toda la familia es fanática de Pete y le encantaría pasar unas vacaciones con él", agregó la fuente sobre la relación del comediante con las polémicas Kardashian.

Kris Jenner, de 66 años, pareció dar su primer sello de aprobación al cómico cuando organizó una fiesta de cumpleaños para Pete Davidson, de 28 años, en su mansión de Palms Springs, apenas unas semanas después de su relación con Kardashian, de 41.

¿Desde cuando salen Kim Kardashian y Pete Davidson?

Kardashian y Davidson desataron rumores de citas por primera vez a fines de octubre después de ser vistos tomados de la mano en Knott's Scary Farm en Buena Park, California.

Desde entonces, la pareja ha hecho pocos intentos por mantener su romance en secreto; más recientemente, incluso Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos en un cine de Staten Island donde verían una película.

¿Cómo va el divorcio de Kardashian y Kanye West?

Han pasado 10 meses desde que Kardashian solicitó oficialmente el divorcio de su esposo separado, Kanye West, aunque La Verdad Noticias informó exclusivamente en enero pasado que se dirigían a una separación. La lealtad de Jenner a Davidson puede no ser una sorpresa, dada su difícil relación con West, de 44 años.

En 2016, Kris Jenner creía que las peroratas del rapero en Twitter estaban "fuera de control" y temía que estuviera "derribando a la familia". Una fuente nos dijo en ese momento: "Kris quiere que Kanye contrate a alguien para que maneje todo el ruido y el drama para que él pueda concentrarse en ser un artista".

Luego, en junio de 2020, en medio de la batalla de salud mental en curso de West, los peores temores de Jenner aparentemente se hicieron realidad.

Kanye West filtró mensajes de texto privados en Twitter en los que acusó a su entonces suegra, Kris Jenner, de "supremacía blanca" y la llamó "Kris Jong-un", en referencia al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

