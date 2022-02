Kris Jenner entre la espada y pared por Kanye West y Kim Kardashian. Foto: elle.mx

Como sabes Kanye West y Kim Kardashian se están divorciando, y aunque tratan de ser amigos, en realidad las cosas a veces se salen de control, de ahí que Kris Jenner suele aparecer para intentar salvar la situación, pero ¿realmente lo está consiguiendo?

En La Verdad Noticias te revelamos que West ha estado hablando mal de su ex esposa en los medios de comunicación, por ello, Kim está tan enfadada y ya no lo tolera.

Anteriormente te contamos cuándo Kris se lanzó como cantante, pero ahora, te diremos cómo es que interviene para que Kanye y Kim no terminen en más pleitos.

Kris Jenner es el árbitro entre Kanye West y Kim Kardashian

Kanye, Kim y Kris. Foto: sopitas.com

Se reveló recientemente que la única que se mantiene amable de las Kardashian con Kanye es Kriss, así lo puso al descubierto “Us Magazine” por medio de una de sus fuentes, quien dijo:

“...las otras Kardashian están apoyando a Kim, están todas ahí para ella.”

Y añadió:

“Kris realmente es la que mantiene una relación con Kanye.”

Además, agregó:

“Ella siempre ha sido la que quiere mantener paz en la familia aunque nadie más le quiera dirigir la palabra.”

Por otro lado, esta no es la primera vez que entra como réferi de forma pública entre problemas familiares, ya que, recientemente publicó en su cuenta oficial de Instagram que no estaba de acuerdo con que la hija de Kim, North tuviera cuenta en TikTok, a lo que la ex de Kanye West le respondió:

“El divorcio es difícil para nuestros hijos, y la obsesión de Kanye de tener toda la situación en su control y manipularla está causando más dolor para todos.”

¿Cuál es la edad de Kris?

Kris. Foto: quien.com

Tiene 66 años de edad, pues nació el 5 de noviembre de 1955 en San Diego, California.

