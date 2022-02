Kris Jenner desea que su próximo nieto sea hijo de Kendall Jenner.

Kris Jenner está apostando a que su hija Kendall Jenner le dé a su nieto número 12. Durante un adelanto de su próxima aparición en The Ellen DeGeneres Show, Kris, de 66 años, habla con entusiasmo sobre su undécimo nieto, a quien su hija Kylie Jenner le dio la bienvenida el mes pasado.

Cuando la presentadora Ellen DeGeneres le pregunta cuál de sus hijas cree que le dará un nieto número 12, Kris admite que le encantaría ver a Kendall convertirse en madre. "Bueno, creo que sería bueno si fuera Kendall, ¿verdad? Ella es la única que no ha tenido un bebé", dijo. "Creo que eventualmente le encantaría tener un bebé".

Kris ya es abuela de Wolf, 2 semanas, Psalm, 2, True, 3, Chicago, 4, Stormi 4, Dream, 5, Saint, 6, Reign, 7, North, 8, Penelope, 9 y Mason, 12. A pesar de la emoción de Kris, la socialité Kendall Jenner no ha revelado planes para tener un bebé en el corto plazo.

¿Kendal Jenner quiere tener un bebé?

En 2020, durante unas vacaciones familiares en Palm Springs, California, Kendall bromeó sobre no tener hijos, a diferencia de sus famosas hermanas: Kourtney , Kim, Khloé y Kylie .

En un video publicado a través de su cuenta Instagram, la modelo movió la cámara para mostrar a sus hermanas corriendo con sus hijos en la piscina mientras ella sonreía y levantaba el pulgar. "Todavía no hay hijos", escribió.

Kendall bromea con que solo quiere ser "tía"

La Verdad Noticias informa que, esa no es la primera vez que se burla de sí misma por ser la única hermana de Kardashian-Jenner sin un hijo. En marzo de 2018, la joven Kendall Jenner dejó en claro que, por el momento, estaba marcando el límite de ser tía.

"Tengo momentos en los que pienso: '¿Tengo fiebre de bebé? ¿Quiero un bebé ahora mismo?' Pero no lo hago, no lo hago”, dijo en The Ellen DeGeneres Show. "Estoy bien. Puedo esperar un poco más".

"Pero es increíble porque tengo todos estos pequeños bebés con los que jugar, así que puedo jugar con ellos y luego devolverlos", bromeó Kendall. "Son todos muy lindos", dijo sobre sus sobrinas y sobrinos. "Agrega mucha presión".

