Kris Jenner desea que Khloé Kardashian regrese con Tristan Thompson/Foto: Bombanoise

Por más extraño que parezca, Kris Jenner desea que su hija Khloé Kardashian regrese con su ex pareja Tristan Thompson, pese a que este la engañó en dos ocasiones, y una de ellas fue con la mejor amiga de Kylie Jenner, la joven modelo Jordyn Woods. Una fuente ha revelado que la matriarca de la familia Kardashian-Jenner desea que su hija vuelva con el basquetbolista.

Aunque cualquiera creería que una madre no quisiera ver a su hija con el hombre que le fue infiel, tal parece que Kris Jenner es un poco más “relax” en estos asuntos, ya que una fuente cercana a la famosa familia reveló a al revista Star que la “momager”, como Kris se hace llamar, está tratando de convencer a Khloé de que le de una tercera oportunidad a su ex. OMG!

Kris Jenner y Khloé Kardashian/Foto: E! News

Según la persona entrevistada, Kris de 64 años le ha dicho a Koko que ella y Tristan hacen una muy bonita familia, y la madre de las Kardashian-Jenner está tratando de convencer a la dueña de “Good American” que regrese con el basquetbolista, ya que Kris Jenner quiere que su nieta True tenga a sus padres juntos quienes supuestamente aún se aman.

Khloé Kardashian vive con su ex Tristan

La cuarentena ha hecho que Khloé de 35 años tenga que vivir con su ex novio Tristan de 29 años para que ambos puedan estar con la pequeña True de 2 años. No obstante, la empresaria e influencer ha dicho que aunque se lleva bien con el padre de su bebé y que ya no le guarda rencor por las traiciones que cometió, ella no quiere regresar con él.

Tristan está haciendo todo lo posible por reconquistar a Khloé, le lleva regalos, flores, la llena de elogios en las redes sociales; y aunque la cuarentena ha hecho que se lleven mucho mejor, en realidad Khloé Kardashian por el momento no quiere retomar la relación y ha expresado que desea enfocarse en sí misma y en su hija.