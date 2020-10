¡Kris Jenner culpa a las redes sociales por la desaparición de KUWTK!

Kris Jenner es una de las socialités más seguidas en las redes sociales, ¿pero también causó el final del reality show que la puso en el mapa en primer lugar?

Como probablemente sepa, Keeping Up With The Kardashians está llegando a su fin, pero es bastante fácil mantenerse al día sobre la famosa familia a través de Instagram y Twitter, ¡no se requiere TV!.

Según Kris Jenner, esa es en realidad parte de la razón por la que el programa veterano E! se despedirá en 2021.

Kris Jenner es agente de todas sus famosas hijas desde su saltó a la fama

Kris Jenner va contra las redes sociales

En una nueva charla con Beauty Inc. de WWD, la matriarca de las Kardasbian - Jenner habló sobre el cierre de este capítulo en su carrera y vida además reveló lo que sigue para ella:

“Cuando empezamos, no existía Instagram, Snapchat u otras plataformas de redes sociales. El mundo ha cambiado. Ahora que hay tantos, el espectador no tiene que esperar tres o cuatro meses para ver un episodio. Podemos darles toda la información que cualquiera querría saber en tiempo real".

Además, podemos averiguar todo lo que NO quieren hablar en Keeping Up With the Kardashians (el escándalo por la infidelidad de Tristan Thompson o las preocupaciones por la salud mental de Kanye West, por ejemplo) ¡No hay escondite en Internet!.

“Las redes sociales son la forma más rápida y controlada de transmitir el mensaje. El consumidor puede ver los productos en los que están trabajando las chicas en tiempo real, y sabe que lo sacaremos por la puerta con bastante rapidez. Las chicas quieren que formen parte del viaje para mantenerlas comprometidas".

Obviamente, cada miembro de la famosa familia tiene muchos otros negocios exitosos para mantenerlos a flote a pesar de que sus días en los reality shows llegan a su fin, incluidos Kylie Cosmetics, Good American y Poosh.

¡Pero las cosas tampoco siempre salen según lo planeado en ese departamento! ¿Recuerdas cuando Kim Kardashian West cambió el nombre de su línea de modeladoras SKIMS después de la reacción del nombre original Kimono? Es por eso que las hermanas "siempre escuchan" a los consumidores, según su mamá:

“La gente ha estado siguiendo a nuestra familia durante más de una década. Han visto crecer a las niñas. Las chicas han creado una relación. Kylie [Jenner] escucha. Kim escucha y es capaz de adaptarse y adaptarse en consecuencia. Si algo sale mal, ella es la primera persona en decir: "Te escucho. Déjame cambiar eso, porque tienes toda la razón. Al consumidor le encanta".

Te puede interesar: ¿Kris Jenner desata nuevo escándalo? Esto dijo Kourtney Kardashian

¡Definitivamente estamos intrigados por ver cómo evolucionan sus negocios después de que KUWTK haya terminado oficialmente!. Dinos tus predicciones en los comentarios.