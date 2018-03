Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN,Q. Roo.- Kris Jenner confirma el embarazo de su hija Kylie Jenner. Desde que comenzaron a surgir los rumores de un posible embarazo de Kylie Jenner con su actual novio Travis Scott y también del emebarazo de otra integrante del clan Kardashian, Khloé, la madre de esta dinastía no había dicho nada. Sin embargo ahora, Kris Jenner rompió el silencio para decir lo que todos esperaban escuchar.

“No me esperaba eso, solía rezar que tuvieran niños y solía rogar que una de ustedes tuviera un bebé, pero ahora que está sucediendo eso siento que tener a tus hijos es lo más maravilloso que te pueda pasar”. “Cuando tienes hijos lo más importante es disfrutar de ese viaje y verlos crecer, ese es el significado del amor”.

and the moment you've all been waiting for..... Una publicación compartida por Kylie Jenner (@kyliesnapchat) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 7:07 PST Sin embargo eso no es todo, ya que Kris Jenner también ha publicado en su cuenta oficial de Instagram una foto donde presume los regalos que le hará a sus nietos. En las etiquetas se puede ver el nombre de sus seis nietos y tres paquetes más que nos hacen pensar que se trata para el bebé de Kim, Khloé y por su puesto Kylie, ¿Así o más claro?

Ya que durante su video promocional de Keeping Up With The Kardashians , Kris Jenner le da unas emotivas palabras a Kylie y Khloé: