Kris Jenner confiesa como le hizo para esconder el embarazo de Kylie

La familia Kardashian – Jenner ha sido famosa por sus múltiples y populares polémicas. Una de ellas resulta ser el embarazo de la integrante más joven de esa familia, Kylie Jenner.

Este tema fue hasta cierto punto catastrófico para la madre y manager de la joven Jenner, pues dice haber vivido en compañía de su familia mucha tensión y estres pues no quería por nada del mundo que la noticia se hiciera pública.

Kris confiesa que fue un absoluto calvario el que vivió, sin embargo la magnitud de la noticia era tal, que no pudo esconderla, por lo que solo se limitó a declarar públicamente la confirmación del embarazo de su famosa hija tan solo unos pocos días después de que su nieta Stormi Webster viera el mundo por primera vez hace un par de meses atrás.

La madre de Kylie, dice haber sufrido mucho estrés por la noticia

"Fue una situación de mucho estrés para mí. Mucha gente decía: 'Vamos a publicarlo ya', y yo enseguida reaccionaba diciendo: '¡De eso nada!'. Al final todo salió bien, Kylie se mantuvo en todo momento protegida de los fotógrafos y creo que la experiencia ha sido muy positiva para todos", declaró la madre de Kylie.

Kylie lucia espectacular con su embarazo.

Mientras, su hermana Kim Kardashian, elogiaba a su hermana menor por tomarse un tiempo fuera del ojo público y centrar su atención en su pequeña.

"¿Puedes creer que Kylie fuera capaz de salir del hospital sin que se escribiera ni una sola noticia sobre el parto? Para que luego digan que las mujeres de esta familia tienen las bocas muy grandes y lo acaban filtrando todo. ¡Hemos sido capaces de mantener el secreto, como quería Kylie!", agrego Kim.

Finalmente Kylie y la pequeña Stormi, fruto de la relación con el rapero Travis Scott, hicieron frente a las cámaras y reflectores, para que Kylie, ahora sí, presentara públicamente a la nueva integrante y de paso confesar como ha sido su experiencia una vez que su pequeña hija ya no se encuentra creciendo dentro de ella.

Kylie Jenner y Travis Scott padre de la pequeña Stormi.

"Me gustó mucho el embarazo y la verdad es que lo echo de menos. He tenido un embarazo muy llevadero y una de las mejores cosas de ello ha sido que en ningún momento me sentía sola. Durante un tiempo me entristeció mucho no estar embarazada ya." culmino la joven de 21 años.