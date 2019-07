Kris Jenner con TREMENDO atuendo playero hace arder el Instagram (FOTO)

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner que actualmente goza de sus 63 años de edad, no deja a estas alturas de derrochar elegancia, pues es una de las luminarias del espectáculo estadounidense con más porte.

Kris Jenner en ningún momento evita que en el mundo del entretenimiento luzca como una mujer que derrocha sensualidad de la misma manera que lo hacen sus hijas Kardashian-Jenner.

Recientemente la lieder del clan ha dejado a todos totalmente boquiabiertos tras una publicación que compartió en Instagram en la que ha dejado ver su bien torneada pierna izquierda.

La publicación ha llamado tanto la atención de los internautas pues hasta el momento lleva más medio millón de reacciones y comentarios donde aún la destacan por su belleza.

Tal parece que en estas vacaciones Kris Jenner disfruta tanto del sol, así como también del mar, por ello se muestra como toda una capitana dentro de un elegante barco, mostrando que a su edad aún le queda mucho que presumir, como lo es el sexy vestido largo mezclado con colores veraniegos.

Hay que recordar que hace unos días salió a la luz que Kris Jenner podría estar negociando un nuevo contrato con el canal E! para mantener a su reality show familiar al aire por mucho más tiempo, así lo aseguró la revista Star.

Todo resultó luego de que se diera a conocer que Kris convenció a su familia y productores para que “Keeping Up With the Kardashians” esté otra década en la televisión, según confesó una fuente cercana a la matriarca de 63 años, quien dijo que Jenner tiene muchas expectativas para seguir con sus ganancias que está generando el reality show:

TE PUEDE INTERESAR: Kris Jenner: la infidelidad que casi la parte en dos

“Kris les está diciendo a todos sobre los últimos números de audiencia y segura de que obtendrá nuevos contratos para todos ellos… está buscando otras 10 temporadas, y al parecer sus hijas están de acuerdo con eso por ahora”.

Hasta el momento no es nada confirmado, pero de ser así, no se dudaría en que por bastante tiempo se tendrán de cerca a todo el imperio de las Kardashian-Jenner y todo lo relacionado a su vida diaria.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos