Kris Jenner IRRECONOCIBLE en sus fotos de preparatoria ¡Cuánto ha cambiado!

Kris Jenner es conocida por su icónico peinado corto, pero en 1973, la estrella de Keeping Up with the Kardashians provocaba suspiros el cabello largo hasta los hombros durante su tiempo en la escuela preparatoria.

Kris Jenner abandona el cabello largo por el pixie cut

La famosa madre del clan Kardashian-Jenner asistió a Clairemont High School en San Diego, California, y MyHeritage ha revelado las fotos de su anuario de preparatoria.

En una de las fotos, Kris Jenner, cuyo nombre real es Kristen Houghton, parecía confiada y feliz, radiante frente la cámara vestida con una blusa de seda. El anuario también reveló que Kris era una aspirante a actriz, ya que aparecía en una página con otros actores de su grupo escolar. A la escuela de la estrella del reality show, asistieron muchas otras caras famosas, incluido el jugador de béisbol Bob Geren y el actor Kelly Ward.

Kris Jenner destacó en el grupo de teatro de su preparatoria

Después de sus años de preparatoria, Kris Jenner se convirtió en una exitosa mujer de negocios, y anteriormente manejó la carrera de su ex- esposo, Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner). Al hablar sobre la experiencia en el podcast Never Before, la estrella explicó que había visto a su primer esposo Robert Kardashian y a sus exitosos amigos dirigiendo industrias increíbles y que aprendió mucho de ellos.

Kris Jenner se convierte en empresaria

Al hablar sobre su camino a convertirse en la mujer de negocios que es ahora, Kris Jenner reveló cómo recibió las enseñanzas de Robert Kardashian, padre de tres de sus hijas, Khloe, Kim y Kourtney.

"Me enseñaron mucho, ni siquiera me di cuenta en ese momento", dijo, Kris Jenner "Luego, cuando conocí y me casé con Bruce Jenner, me convertí en su manager instantáneamente porque no tenía mucho que hacer. Vi este increíble potencial y no estaba haciendo nada. Nadie lo estaba reservando para discursos. Nadie estaba enviándolo a la carretera. Pensé: "Guau. Deberías ser este increíble orador público. Lo descubrí hasta ese punto".

"No tenía una tarjeta de presentación. No tenía una biografía. No tenía prensa, nada. No había Internet que yo usara o conociera. Quiero decir, tenía un teléfono celular del tamaño de un ladrillo y una máquina de escribir y una cosa antigua de Rolodex en un huso ", dijo. "Poco a poco, comenzamos a reservar estos discursos para Visa; Coca-Cola comenzó a reservarlo. Recuerdo haber estado sentado con Doug Ivester, el jefe de Coca-Cola, en los Juegos Olímpicos y pensar, Wow, realmente hemos recorrido un largo camino”.

Kris Jenner ahora maneja las carreras de sus hijas, lo que los ha visto tomar diferentes caminos, desde la carrera de modelo de Kendall Jenner hasta el imperio cosmético de Kylie Jenner.

Te puede interesar: Kim Kardashian presume el CUERPAZO que tenía Kris Jenner en su juventud

Kourtney Kardashian, quien es la fundadora del sitio web de estilo de vida Poosh, se abrió en su sitio sobre el consejo que su madre le dio a ella y a sus hermanos. "No aceptamos un no por respuesta. Mi madre siempre nos enseñó, 'si escuchas la respuesta no, estás preguntando a la persona equivocada'", dijo.