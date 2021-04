Kris Jenner: Biografía y todo lo que debes saber de la “momager” más popular

Muchos aseguran que Kim Kardashian y el resto de sus hermanos no tendrían la misma fama y fortuna si no fuera por su madre, quien también es su mánager (de donde se derivó el apodo “momager”) desde que comenzaron su carrera como celebridades. Pero, ¿Quién es Kris Jenner?

Kris Jenner se casó con Robert Kardashian en 1978 y tuvieron cuatro hijos antes de divorciarse en 1991: Kourtney, Kim, Khloé y Robert Jr. Se casó con Bruce Jenner (ahora identificada como Caitlyn Jenner) ese mismo año y comenzó a administrar la franquicia familiar. La pareja tuvo dos hijas, Kendall y Kylie. En 2007, el reality show Keeping Up with the Kardashians salió al aire, dando lugar a varios spin-offs y convirtiendo a la familia en multimillonaria.

Aunque los hijos de Kris son los que han sobresalido durante todos los años en el espectáculo, ella ha sido "el trampolín" para que cada uno de ellos consiga el éxito. Así que en La Verdad Noticias te contamos cada detalle de lo que necesitas saber de esta celebridad de la televisión y empresaria de 65 años.

Los primeros años de Kris Jenner

Desde muy joven Kris supo que su deseo era convertirse en mamá y esposa/Foto: Reddit

Jenner nació como Kristen Mary Houghton el 5 de noviembre de 1955 en San Diego, California. Su padre, Robert Houghton, era ingeniero aeronáutico. Jenner tiene una hermana menor llamada Karen. Cuando los padres de Jenner se divorciaron en 1962, su madre vendió la casa familiar en el área de Point Loma de San Diego. Jenner, su madre y su hermana luego se mudaron a Clairemont, California, donde Jenner asistió a la escuela primaria Longfellow.

Un año después del divorcio de sus padres, Jenner desarrolló un tumor óseo canceroso. Afortunadamente, el cáncer no se propagó. Después de someterse a una cirugía para extirpar el tumor, Jenner recibió un certificado de buena salud. Unos años más tarde, la madre de Jenner se volvió a casar con el empresario Harry Shannon. Tres meses después de mudarse a Oxnard, California, el socio comercial de Shannon se fugó con todo el dinero de la empresa. Como resultado, la familia regresó a San Diego.

Cuando la joven Kris Jenner se graduó de Clairemont High School, estaba mucho más interesada en convertirse en esposa y madre que en ir a la universidad.

El matrimonio de Kris Jenner y Robert Kardashian

Kris ha confesado que su matrimonio con Robert terminó porque ella le fue infiel con un hombre más joven/Foto: Page Six

El 8 de julio de 1978, Jenner se casó con el exitoso y poderoso abogado Robert Kardashian, cuyo mejor amigo era el atleta y actor OJ Simpson. Jenner se hizo amiga cercana de la esposa de Simpson, Nicole Brown Simpson. El matrimonio de Jenner y Kardashian produjo cuatro hijos: tres hijas, Kourtney, Kim y Khloé, y su hijo Robert. La pareja se divorció en 1991 porque Kris cometió infidelidad.

En la década de 1990, Kris se sintió devastada al saber que Brown Simpson había sido asesinada y que Simpson estaba siendo acusada de su asesinato. Kardashian ganó fama nacional al servir en el equipo de defensa de Simpson durante el juicio altamente publicitado de Simpson. El atleta finalmente fue absuelto de cargos criminales pero declarado responsable en el caso civil que siguió. En 2003, Kardashian murió de cáncer de esófago.

Cuando Kris se casó con Robert comenzó a tener amistades muy importantes en la alta sociedad estadounidense, y después del juicio de OJ, Jenner comenzó a estar en el ojo público junto a su ex esposo y sus hijos.

Su boda con Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner

Se dice que Kris sabía que Bruce quería ser una mujer trans, pero ella nunca lo aceptó y posiblemente esa fue una de las razones de su divorcio/Foto: Hola

Justo después de que su divorcio de Kardashian fuera definitivo, Jenner se casó con el ex decatleta ganador de la medalla de oro olímpica Bruce en 1991. Como resultado, se convirtió en la madrastra de los hijos de Bruce de sus dos matrimonios anteriores: Burt, Casey, Brandon y Brody Jenner. Kris y Bruce también tuvieron dos hijas: Kendall y Kylie.

Cuando Jenner se casó con Bruce, se convirtió no solo en su esposa sino también en su mánager. Pronto, Jenner estaba negociando sus acuerdos de patrocinio y promocionando su carrera como piloto de carreras, además de dirigir la franquicia familiar.

Sin embargo, estaba claro que Jenner y Bruce estaban teniendo desafíos en su matrimonio, como se ve en Keeping Up With the Kardashians. En junio de 2013, la pareja se separó y poco después se divorció en diciembre de 2014. La realidad de su ruptura se hizo aún más clara cuando Bruce se declaró una mujer transgénero en abril de 2015. Ese otoño cambió oficialmente su nombre a Caitlyn y comenzó a identificarse como mujer. El canal E! Entertainment le dio a Caitlyn una serie derivada, llamada I Am Cait, que documentó su transición de género.

Keeping Up With The Kardashians, "momager" y su relación con Corey Gamble

El reality show KUWTK consiguió éxito gracias al manejo de Kris; y en su vida sentimental ella tiene un romance con Corey, un hombre mucho más joven de Jenner/Foto: Youtube y Glamour

En 2007, Jenner se reunió con el productor Ryan Seacrest; el resultado fue el programa de televisión de reality tremendamente popular, Keeping Up with the Kardashians, en el que Jenner y su familia viven la vida cotidiana atípica de los empresarios famosos. Desde entonces, el programa ha dado lugar a múltiples escisiones, incluidas Kourtney y Khloé Take Miami (más tarde rebautizadas como Kourtney y Kim Take Miami), Kourtney y Kim Take New York, y Khloé y Lamar. Las hijas más jóvenes de Jenner también tuvieron productos derivados similares.

Jenner, que se desempeña como gerente de las empresas comerciales y las apariciones públicas de sus hijos biológicos, se describe a sí misma como una "momager", y se atribuye el mérito de haber acuñado el término. Las empresas comerciales adscritas a la franquicia familiar incluyen todo, desde ropa, cuidado de la piel y líneas de fragancias, hasta las reveladoras autobiografías Kardashian Konfidential y Kris Jenner... And All Things Kardashian.

En 2013, Jenner debutó con su propio programa de entrevistas de televisión diurno. Sin embargo, el programa no logró atraer a una audiencia suficiente para renovarse. Mientras Kris se estaba divorciando en 2014, comenzó a salir con el empresario de entretenimiento Corey Gamble, que es 25 años menor que ella. La relación entre Kris Jenner y Corey sigue hasta la actualidad, a pesar de que sus hijos no están de acuerdo con el romance.

