Kourtney Kardashian ya se ganó el amor de las hijas de Travis Barker

Para Kourtney Kardashian la familia siempre ha sido algo muy importante, así que ahora que está comprometida con el baterista Travis Barker, la estrella de reality show ha logrado tener una muy buena relación con los hijos de su futuro esposo, especialmente con sus hijas, Alabama Luella de 15 años de edad y Atiana De La Hoya de 22 años.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Travis tuvo a Alabama y a su hijo Landon Asher de 18 años cuando estuvo casado con la modelo Shanna Moakler. Aunque Atiana no es hija de sangre del músico (ya que su padre es el ex boxeador Óscar de la Hoya), Barker siempre la ha visto como si fuera su hija, después de que por mucho tiempo la educó y vió crecer.

Kourtney Kardashian y Travis Barker finalmente se comprometieron en octubre, después de casi un año de noviazgo; y aunque algunos creen que es algo pronto para la pareja, parece que ambos han logrado formar una adorable y unida familia con sus respectivos hijos.

Las hijas de Travis Barker adoran pasar tiempo con Kourtney

Kardashian y las hijas de su futuro esposo se llevan muy bien/Foto: Instagram

Kourt ha logrado formar un gran vínculo con las hijas de Travis Barker, y fue la propia Alabama quien lo demostró al compartir una foto en Instagram donde aparece con la hermana mayor de Kim Kardashian y con Atiana. Al parecer, las tres estaban disfrutando de una agradable salida juntas y decidieron publicar fotos de sus atuendos.

Kourtney y Travis aparecieron con los hijos del baterista/Foto: Instagram

No obstante, Atiana también ha compartido fotos junto a Kourtney Kardashian en sus espectaculares viajes familiares, lo que refleja que entre ellas hay una buena convivencia y posiblemente amistad. No obstante, los hijos de Kourt con su ex pareja, Scott Disick, también parecen llevarse bien con el baterista de Blink-182.

Travis ha aparecido en varias imágenes en redes sociales disfrutando de momentos familiares con Mason Dash de 11 años, Penelope Scotland de 9 años y Reign Aston de 6. Algo que seguramente ha dejado aún más enamorada a la creadora de la marca Poosh.

Kourtney Kardashian se lleva bien con personas más jóvenes

Addison Rae es una de las jóvenes que es amiga de Kourt a pesar de la diferencia de edades/Foto: Cosmopolitan

Algo que posiblemente ayudó a Kourtney de 42 años a formar una buena conexión con Atiana y Alabama es que la también influencer formó grandes amistades con personas mucho más jóvenes anteriormente.

Un ejemplo claro es un gran relación amistosa con la estrella de TikTok, Addison Rae de 21 años, quien ha declarado que Kourtney Kardashian es una gran amiga y como “una hermana mayor”, algo que probablemente le ayudó a la empresaria para llevarse bien con las hijas de su prometido.

