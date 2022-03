¿Kourtney Kardashian ya está embarazada? Su look en los Oscar 2022 intrigó

La estrella de reality show lució un vientre abultado que levantó sospechas/Foto: Zona de prensa

Kourtney Kardashian nuevamente ha despertado sospechas de embarazo, después de que la socialité y empresaria acompañó a su prometido, el baterista Travis Barker, a la ceremonia de los Premios Oscar 2022 durante el fin de semana.

En dicho evento que se realizó en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos, la fundadora de la marca Poosh llegó a la red carpet luciendo un elegante y ajustado vestido Mugler vintage, y una pronunciada curva en su abdomen fue lo que llamó la atención de los usuarios.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Kourtney Kardashian ha confesado que se sometió a un procedimiento de fertilidad a sus 42 años de edad para quedar embarazada de Travis, algo que ha generado controversia en las redes sociales.

Kourtney Kardashian lució un abdomen bastante abultado

Kourt mostró una pancita que generó rumores de que posiblemente ya quedó embarazada/Foto: Twitter

Es posible que la estrella del próximo reality de Hulu “The Kardashians”, finalmente haya conseguido su objetivo de esperar un bebé de su futuro esposo. Aunque también hay la posibilidad de que su vientre abultado en realidad sea por su aumento de peso, algo con lo que la estrella de televisión ha tenido que lidiar desde que comenzó su tratamiento de hormonas para ser madre.

A pesar de los rumores que generó el look de Kourtney Kardashian en los Oscar 2022, la famosa y el músico de Blink-182 derrocharon amor y sensualidad en los premios, ya que fueron captados demasiado amorosos, y con su estilo oscuro que ahora los caracteriza.

No obstante, algunos fans creen que la empresaria y su prometido de 46 años de edad quieren esperar hasta que se estrene el nuevo reality show de las Kardashian-Jenner para confirmar el embarazo.

¿Cuándo tuvo su primer hijo Kourtney Kardashian?

La hermana mayor de Kim Kardashian ya es madre de tres pequeños/Foto: People

El 14 de diciembre de 2009 nació el primer hijo de Kourt, Mason Dash Disick. El nacimiento de Mason, fue grabado y transmitido en la cuarta temporada de Keeping Up with the Kardashians. La socialité tuvo otros dos hijos más, Penelope y Reign, con su actual ex pareja, Scott Disick. Pero ahora, Kourtney Kardashian quiere ser mamá nuevamente con Barker a pesar de tener más de 40.

