Kourtney Kardashian y Travis Barker se casan en Las Vegas.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se han casado. La pareja se fugó a una capilla de Las Vegas aproximadamente a la 1:30 am hora local del lunes después de asistir juntos a la 64ª entrega anual de los premios Grammy, informó el medio estadounidense TMZ el martes.

Sin embargo, una fuente dijo en exclusiva que la ceremonia no era legalmente vinculante. Insiders le dijeron a TMZ que Kardashian, de 42 años, y Barker, de 46, no permitieron que el lugar tomara fotografías y en su lugar tenían su propio fotógrafo y seguridad.

Según los informes, la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" y el baterista de Blink-182 pidieron un imitador de Elvis Presley para oficiar la ceremonia. Sin embargo, esta no será la única boda de los tortolitos mostrando cuánto se aman, según el informe. Las fuentes también dijeron que habrá “varias” otras celebraciones con “mucha fanfarria”.

¿Cuándo se comprometieron Kourtney y Travis Barker?

La Verdad Noticias informa que, Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron en una propuesta frente al mar en octubre de 2021 después de salir durante unos nueve meses.

El músico le propuso matrimonio en el hotel Rosewood Miramar Beach rodeado de una elaborada exhibición de rosas rojas y velas blancas. Llevaba una camisa a rayas blancas y negras y pantalones oscuros, mientras que la estrella de la realidad lucía un conjunto negro que fluía.

El primer matrimonio de Kourtney Kardashian desde Scott Disick

Este es el primer matrimonio de la fundadora de Poosh, aunque tiene tres hijos con su ex novio Scott Disick: Mason, 12, Penelope, 9 y Reign, 7. Es de mencionar que Scott Disick no está contento con que Kourtney Kardashian tenga otro bebé con Travis Baker.

Mientras tanto, su novio rockero se ha casado dos veces antes: con Melissa Kennedy de 2001 a 2002 y con Shanna Moakler de 2004 a 2008. Tiene un hijo Landon, de 18 años, y una hija Alabama, de 16, con Moakler.

