¿Kourtney Kardashian y Travis Barker quieren tener un bebé?

Kourtney Kardashian y Travis Barker quieren un bebé propio. La pareja comprometida anuncia sus planes en un tráiler de la serie Hulu de la familia, "The Kardashians", publicado el lunes y muestra imágenes de ellos visitando el consultorio de un médico.

“Travis y yo queremos tener un bebé”, narra Kardashian mientras se reproducen imágenes de la propuesta de Barker de octubre de 2021. La siguiente escena muestra a la pareja, con la fundadora de Poosh vistiendo su mono de esqueleto habitual, hablando con un médico que pide una "muestra".

“Nos quitaremos los micrófonos para que no escuches el audio”, dice la socialité Kourtney Kardashian, riendo. La Verdad Noticias informa que no se especifica que el médico en cuestión sea un especialista en fertilidad.

Fans especulan embarazo de Kourtney Kardashian

¿Kourtney Kardashian y Travis Barker quieren tener un bebé?

El tráiler lleno de acción se lanzó solo unos días después de que los fanáticos especularan mucho en las redes sociales que Kardashian, de 42 años, y el baterista de Blink-182, de 46, podrían estar esperando un bebé.

“¡Está embarazada seguro! Las caderas se están llenando… Digo bebé en camino”, especuló un fan en un comentario en las fotos de Instagram de Kardashian. “Veo una barriga”, escribió otro.

Kardashian no ha respondido a esta ronda de especulaciones sobre el embarazo, pero en diciembre criticó a los fanáticos que le habían preguntado si iba a tener un cuarto hijo.

"No quiero ser esa chica, pero... ¿es una barriga embarazada?" preguntó un fan en ese momento. "¿Realmente vamos a hacer esto cada vez que publique una foto?" Kardashian respondió.

Kourtney podría expandir su familia con Travis Barker

¿Kourtney Kardashian y Travis Barker quieren tener un bebé?

La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" reveló previamente que todavía tiene óvulos congelados, por lo que es posible expandir su familia con Barker. Kardashian comparte hijos Mason, 11, y Reign, 6, así como hija Penelope, 9, con ex Scott Disick.

Mientras tanto, Travis Barker comparte dos hijos con su ex esposa Shanna Moakler: su hijo Landon, de 18 años, y su hija Alabama, de 16. También ayuda a criar a la hija de Moakler, Atiana De La Hoya, de 22 años, con su ex Oscar De La Hoya.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.