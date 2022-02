Kourtney Kardashian y Travis Barker presumen su amor con tierno mensaje

Kourtney Kardashian, de 42 años y Travis Barker, de 46, recientemente rindieron homenaje a su relación con un emotivo mensaje en redes. El miembro de la banda Blink-182 recurrió a Twitter para saludar a su novia y enviarle un mensaje.

“Encuentra algo hermoso y lucha como un demonio por ello”, tuiteó.

Su mensaje no pasó desapercibido, especialmente para Kourt, quien compartió el tweet de Travis en su historia de Instagram y agregó un emoji de corazón rojo junto con él.

La historia de amor entre Kourtney Kardashian y Travis

La pareja ya está preparando su boda

Recordemos que los tortolitos se comprometieron en octubre del 2021 con una propuesta romántica en la playa. Travis hizo la pregunta mientras estaban rodeados de velas y pétalos de rosas rojas en forma de corazón. Ahora, están bien encaminados para planificar su boda perfecta.

Dejando a un lado la boda, también se ha hablado de que la estrella de Keeping Up With The Kardashian quiere expandir su familia con Travis.

Una fuente le dijo a HollywoodLife que los niños definitivamente están en las cartas de Kourt y Travis. “Kourtney ha estado llamando a Travis el 'futuro padre de su bebé' incluso antes de que se comprometieran, por lo que nadie se sorprende al saber que planean tener otro hijo juntos”, dijo la fuente.

“Quieren hacer esto justo después de casarse, pero no se sorprenderían si esto sucediera antes de casarse”, continuó la fuente. #Kourtney quiere el escenario de esposo y bebé recién nacido, y va a tener esto”.

Ya sea que la boda o un bebé sea lo primero, parece que la relación de Kourtney Kardashian y Travis se están fortaleciendo y el dulce mensaje de Twitter solo es una prueba más de ello.