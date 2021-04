Kourtney Kardashian y Travis Barker: Todo sobre su noviazgo

En febrero de 2019, Kourtney y Travis provocaron rumores de citas cuando fueron vistos cenando en Malibú, aunque también se informó que los dos han sido amigos "durante años". Vale la pena señalar que ambos viven en la misma comunidad cerrada en Calabasas, California, y el baterista incluso apareció en Keeping Up With the Kardashians y Kocktails With Khloé.

Enero de 2021: los fanáticos comienzan a especular después de que Travis dejó un emoji de rosa en los comentarios de una de las selfies de espejo de Kourtney.

El zumbido se hizo mucho más fuerte cuando cada uno publicó fotos del mismo estilo en la casa de Kris Jenner en Palm Springs.

"Kourtney y Travis han tenido una relación platónica durante años y han sido amigos y cercanos de la familia durante mucho tiempo", dijo una fuente a Entertainment Tonight. "Recientemente, algo se desató y su relación se ha vuelto romántica".

Kourtney Kardashian y Travis Barker, la pareja favorita

Marzo de 2021: Travis pasó de los emojis a hablar sobre su novia en The Drew Barrymore Show. "Estoy pasando tiempo con una mujer que es una gran madre, que es una gran amiga, y no tienes que preocuparte por ninguna de esas cosas", le dijo Barker a Barrymore. "Es algo natural, es como una cuestión de madurez".

El 27 de marzo, la bella Kourtney Kardashian y su novio tuvieron una cita doble con la actriz Megan Fox y su "llama gemela", el rapero Machine Gun Kelly, a una pelea de MMA en Las Vegas.

Abril de 2021: a principios de mes, la pareja hizo otro viaje, esta vez a las montañas. Aunque no compartieron ninguna foto como pareja, claramente estaban en el mismo lugar según su actividad de Instagram.

Sin embargo, para el 9 de abril, la pareja se volvió mucho menos tímida. Y por menos tímido, nos referimos a que Kourtney compartió una foto del pecho de Travis Barker, que ahora incluye un tatuaje permanente de su nombre.

Travis Barker reveló todo en Instagram

Al día siguiente, Travis compartió una foto de él mismo tocando la batería con la leyenda: "Todo el día sueño con sexo contigo", que muchos fanáticos han deducido que son letras de la canción de Korn "A.D.I.D.A.S." Aún así, vale la pena señalar que etiquetó a Kourtney. ¿Estaba ella en la foto? No. ¿Era ella la fotógrafa? También no.

Así que sí, las cosas se estaban calentando incluso antes de la declaración de amor NSFW de Travis Barker. En honor al cumpleaños 42 de Kourtney, el músico hizo todo lo posible. Primero, decoró su casa con un magnífico arreglo de tulipanes y gardenias, que Kourtney señaló son sus "flores favoritas".

Luego vino el tributo viral de Instagram, que incluyó fotos de la pareja besándose. Un video incluso muestra a la magnate de Poosh chupándole el pulgar a su novio. “¡YO TE AMO!" confesó.

