¿Kourtney Kardashian y Scott Disick se encontraron con Sofia Richie sin querer?/Foto: Popsugar y The Blast

Kourtney Kardashian y Scott Disick continúan alimentando rumores de que han reavivado su romance. La ex pareja fue fotografiada teniendo una cita para cenar en Nobu en Malibú el viernes por la noche, el mismo lugar donde también se vio a la ex novia de Disick, Sofia Richie, cenando con amigos.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y la estrella de reality de 37 años llegaron a las 9 pm para cenar y se fueron alrededor de las 10:30 pm Kardashian, quien comparte tres hijos: Mason, 10, Penelope, 8 y Reign de 5 con su ex, vestía un top y pantalón beige. Disick lució una camisa hawaiana y pantalones cortos.

Kourtney y Scott estuvieron juntos casi una década y son padres de tres hijos, por ese motivo nunca se han separado por completo, ya que ambos desean ver crecer a sus hijos; sin embargo, siguen dando pistas de un posible regreso de la relación/Foto: Entertainment Tonight

Richie, quien fue fotografiada con una chaqueta de jean negra y una mascarilla con estampado de guepardo, se fue unos cinco minutos antes de que llegaran Kardashian y Disick.

Aunque Sofia y Scott terminaron, la joven modelo sigue siendo amiga cercana de la familia Kardashian-Jenner, específicamente de Kylie. Se dice que Richie sabía que tarde o temprano Scott iba a querer volver con Kourtney/Foto: Entertainment Tonight

¿Qué pasa entre Kourtney, Scott y Sofia?

A principios de este mes, se reveló de que Disick y Richie oficialmente terminaron oficialmente, ya que se centró en su familia y empresas comerciales. Los rumores de su separación se informaron por primera vez en mayo, que se produjo poco después de que Disick entrara y saliera de rehabilitación.

Sin embargo, los dos fueron vistos celebrando juntos el 4 de julio, lo que hizo que los fanáticos se preguntaran si habían vuelto. Además, en junio, los fanáticos con ojos de águila comenzaron a especular que Kardashian y Disick se estaban acercando.

Los seguidores notaron que Kardashian llevaba la camisa de franela de su ex en una de sus publicaciones de Instagram. Disick también comentó "linda camisa" en otra de las publicaciones de la fundadora de Poosh.

Y a principios de este mes, el padre de tres hijos dejó un comentario coqueto sobre la foto del traje de baño de Kardashian. Esta semana, en un clip de vista previa de la segunda mitad de la temporada 18 de Keeping Up With the Kardashian, Kardashian reveló cómo se sintió Disick después de que se filtró información mientras estaba en rehabilitación.

"Escuché que Scott fue a rehabilitación al verlo en línea y parece que alguien en la instalación filtró una foto de él", dice Kim Kardashian West en el confesionario. "Me siento realmente mal por él."

Mientras hablaba por teléfono con Kim, Kourtney calificó la situación como "realmente, realmente tan terrible" y reveló que la prensa "filtró sus conversaciones reales con el terapeuta". ¿Será que Sofia sabía que Kourtney y Scott irían al restaurante y por eso se fue?, ¿Consideras que Kourt ya volvió con Disick?