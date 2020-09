Kourtney Kardashian y Scott Disick podrían tener un cuarto hijo ¡Kim se sorprende!/Foto: Elle y Fashion Magazine

Están sucediendo muchas cosas en el próximo lote de episodios de Keeping Up With The Kardashians. En un nuevo tráiler de la continuación de la temporada 18, Kim Kardashian se enfrenta a Kourtney sobre algunas especulaciones importantes sobre bebés.

“De Scott [Disick] 'es como,' Vamos a dar el bebé número cuatro,” Kim dice a su hermana mayor. Naturalmente, Kim no detuvo su línea de preguntas con una simple introducción. Kim le pregunta a Kourtney si está esperando su cuarto hijo con Scott Disick: “¿Eso es serio? Quiero saber."

Entonces, Khloé aparentemente interviene, preguntándole a Kourtney en un final de suspenso importante, "¿estás embarazada?" Las hermanas de Kourtney tienen buenas razones para hacer tales preguntas, especialmente porque parece que Kourt y Scott han pasado mucho tiempo juntos desde su separación de Sofia Richie después de tres años de citas.

Los dos han sido vistos en varias ocasiones, ya sea cenando juntos o pasando tiempo con sus tres hijos: Mason de 10 años, Penelope de 8 y Reign de 5 años. Sin embargo, parece que los dos se centran únicamente en la crianza conjunta de sus hijos, ya que Scott se acostumbra a estar soltero una vez más.

Pero los dos han estado en la vida del otro durante más de una década, lo que significa que es poco probable que se vayan sin la compañía del otro por mucho tiempo, incluso si eso significa que algunos fanáticos quieren verlos volver a estar juntos. Pero más allá de la especulación del bebé, hay mucho más en estos episodios.

Kourtney y Scott han mantenido una relación cercana aunque ya no son pareja. Incluso cuando Disick mantuvo un noviazgo con Sofia Richie, él seguía frecuentando a la hermana mayor de Kim Kardashian/Foto: E! Online

Los últimos capítulos de Keeping Up With The Kardashians

El tráiler también presenta una serie de escenas que relatan a la familia que vive aislada y bajo las limitaciones de COVID-19. En un momento, incluso parece que Khloé está atrapada con un resfriado intenso, mientras tose e incluso obtiene, lo que parece ser, su propia prueba de COVID-19.

Los próximos episodios también presentarán la relación de Khloé y Tristan, y las fotos que se filtraron de Scott ingresando a un centro de rehabilitación. Por supuesto, los próximos episodios son bastante agridulces para los fanáticos de toda la vida.

Kim anunció que el programa llegaría a su fin después de aproximadamente 20 temporadas, y que los episodios finales se emitirán a principios de 2021. La familia ha sido una gran parte de la cultura pop desde que cambiaron el panorama de los reality shows en 2007. Ahora, finalmente tenemos más vislumbres de las últimas entregas.

Keeping Up With The Kardashians regresa a E! 17 de septiembre a las 8:00 pm PT / ET. ¿Crees que realmente Kourtney y Scott podrían retomar su relación?