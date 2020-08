Kourtney Kardashian y Addison Rae publican CANDENTES fotos JUNTAS en bikini

¡Kourtney Kardashian y Addison Rae continúan con su improbable amistad! La estrella del reality de 41 años y la estrella de TikTok de 19 se divirtieron en una piscina durante el fin de semana, posando juntas en bikini.

La madre de tres niños posó con un traje verde azulado de dos piezas con un sombrero de ala ancha mientras estaba de pie junto a Addison Rae, quien lucía un bikini púrpura brillante y sostenía una cámara Polaroid.

"Imagíname, te imagino", escribió Kourtney Kardashian en las dos fotos de la piscina.

Cada vez se ve más juntas ha Kourtney Kardashian y Addison Rae

Cuando una fan le preguntó si podía ser amiga de las dos estrellas, Kardashian respondió: "Aceptando solicitudes para Kamp Kourtney".

Kourtney Kardashian y Addison Rae posaron juntas

Rae también publicó un TikTok sexy en la piscina mientras sincronizaba los labios con "Lay All Your Love on Me" de ABBA, que fue filmada por el amigo de Kardashian, Simon Huck.

Ciertamente, esta no es la primera vez que Kourtney Kardashian y Addison Rae pasan tiempo juntas. El mes pasado, la estrella de Keeping Up With the Kardashians, su ex, Scott Disick, y sus tres hijos aparecieron en el video de baile de TikTok de Addison Rae.

Kourtney Kardashian y Addison Rae disfrutaron de un buen momento junto a la piscina

Kourtney Kardashian y Addison Rae han estado saliendo regularmente durante la cuarentena. En mayo, Rae llevó a Kourtney a su sesión de botines para el sitio de estilo de vida de la estrella del reality. Luego, en junio, el dúo recreó algunas escenas icónicas de KUWTK en TikTok.