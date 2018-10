Kourtney Kardashian vuelve con Scott Disick

A pesar de que ambos han hecho ya una vida por separado, en varias ocasiones han dicho que no están cerrados a la posibilidad de retomar su romance, el cual terminó en 2015, luego de que Kourtney explotara por la irresponsabilidad y el alcoholismo de Scott.

Kourtney Kardashian y Scott Disick antes de su separación.

Su relación ha sido intermitente desde entonces, pues ambos han hecho viajes a diferentes destinos como una familia normal, pero no terminan por decidirse a dar el paso de volver definitivamente o terminar.

Kourtney Kardashian podría volver con Scott Disick, padres de sus hijos

La polémica pareja junto con sus hijos han sido captados por los paparazzi como una familia unida, esto después de que visitaran un museo en la ciudad de Nueva York.

Scott Disick y Kourtney Kardashian en Nueva York

Tal como se pudo ver en uno de los más recientes capítulos del reality "Keeping Up with the Kardashians", Scott Disick al parecer desea tener un cuarto hijo con la sexy Kourtney e incluso Kim Kardashian está de acuerdo con la idea.

Kourtney Kardashian y Scott Disick

En el programa Kim sugirió que si no querían retomar su relación, podrían ser padres a través de la fertilización "in vitro."

Scott Disick y Kourtney Kardashian

Todavía falta conocer opinión de Kourtney, pero después este viaje a Nueva York, queda claro que la relación entre ella y su ex es bastante buena como para decidir agrandar la familia.