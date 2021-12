Kourtney Kardashian tiene un cuarto dedicado a envolver sus regalos de Navidad

Kourtney Kardashian ha revelado la diferencia entre los estilos de envoltorios navideños dentro de su familia, luego de que recientemente publicó fotos de ella misma preparando algunos regalos.

La socialité de 42 años compartió fotos recientemente en Instagram que mostraban los regalos a punto de ser envueltos por la madre de tres, que incluían productos de Star Wars y Spider-Man.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, Kourtney Kardashian recibió lujosos collares con las iniciales de Travis Barker mientras que sus hijos con Scott Disick también tuvieron una gran experiencia navideña junto al rapero.

Kourtney Kardashian da tutorial para envolver regalos

En sus fotos, la estrella de Keeping Up with the Kardashians posó con un vestido negro corto con detalles de plumas y rodeada de regalos. Algunas de las fotos también puedes verlas en la cuenta oficial de Instagram de Kourtney Kardashian.

Las fotos originales se publicaron a través de la cuenta de su plataforma de estilo de vida Poosh en la promoción de un artículo sobre la familia Kardashian-Jenner y sus tradiciones navideñas, como su cena anual.

Al compartir fotos de sus respectivos montones de regalos, Kourtney mostró que había elegido un estilo "romántico" de papel de regalo negro reciclado con lazos rojos para sus regalos.

Asi envuelven sus regalos las Kardashian

Kourtney compartió el enlace al artículo escribiendo a sus seguidores que revelará "Cómo mis hermanas, mi mamá y yo estamos envolviendo nuestros regalos". La publicación incluía fotos de los "regalos bellamente envueltos" de Kris Jenner.

La sesión de fotos de Kourtney Kardashian envolviendo regalos, compartida en las redes sociales, había sido objeto de burlas en una publicación patrocinada a principios de este mes, pero no incluía su tema "romántico".

